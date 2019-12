Presidente do Bota-PB comenta mensagens vazadas e ameaça de renúncia

Nesta semana, uma discussão entre o presidente do Botafogo-PB, Sérgio Meira, e o ex-vice presidente de futebol do clube, Breno Morais, agitou os bastidores do Belo.

Os dois discutiram em um grupo de WhatsApp e o atual mandatário do Belo até ameaçou renunciar seu cargo.

Entretanto, no último domingo (22), durante a realização do jogo-treino do Botafogo-PB contra o Assu-RN, Sérgio Meira falou com o portal Voz da Torcida e garantiu que irá cumprir o seu mandato que vai até outubro deste ano, além de confirmar a veracidade das mensagens.

– O que aconteceu já foi colocado nas mídias sociais, todo mundo viu. Coisa passada já. Eu não vou mais comentar sobre esse assunto. Em nenhum momento eu pensei em sair. Eu coloquei ali, a postagem é verdadeira, mas não tenho intenção (de renunciar). Estou com meu mandato até o 31 de outubro e vou cumpri-lo juntamente com a minha diretoria – disse Sérgio Meira.

O presidente do Belo ainda negou que o ex-dirigente do clube, Breno Morais, que está banido do futebol, tenha influência nos bastidores da equipe.

– Não, há muito tempo que ele não está participando. A gente sabe que ele fez o trabalho dele, mas no momento ele não está participando e não existe nenhuma influência de Breno na atual gestão – explicou o presidente do Belo.

Com isso, o Botafogo-PB segue normalmente seu planejamento para a próxima temporada. Neste domingo, venceu o Assu-RN por 5 a 0, em jogo-treino realizado no CT da Maravilha do Contorno.

– Não tem alteração (no planejamento). O grupo está formado. Está fazendo hoje o primeiro jogo amistoso. E o objetivo é aquele que todos vocês já sabem, começar fazendo um grande Campeonato Paraibano, fazer a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil e evidentemente o principal para todos, embora um não seja importante que o outro, porque cada certame desse tem a sua importância. O Paraibano já nos garante vaga para 2021, isso não é novidade para ninguém. Já os outros, nos trazem recursos financeiros para que a gente possa focar na Série C e fazer o que todo mundo está desejando, que é o acesso para a Série B – concluiu.

O próximo compromisso do Belo é um amistoso contra o ABC-RN, que será realizado no domingo (29), às 15 horas, no CT do elefante potiguar.