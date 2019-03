Prêmio da Copa do Brasil não garante permanência de Clayton no Bota-PB

A heroica classificação do Botafogo-PB para à terceira fase da Copa do Brasil, conseguida após empate em 2 a 2 no tempo normal, e vitória nos pênaltis por 7 a 6 em cima do Tombense-MG, na noite de quinta-feira (28), em Tombos-MG, rendeu pouco R$ 1,45 milhão em premiação ao Belo.

O resultado foi comemorado pela torcida e representa um alívio financeiro para todo o ano de 2019 do clube, mas pode não ser suficiente para segurar o meia Clayton.

Em entrevista ao Portal Correio momentos após a classificação, o presidente botafoguense, Sérgio Meira, afirmou que a vaga na próxima fase da competição e a premiação que o clube receberá garantem o cumprimento de todos os compromissos financeiros do ano.

– Ainda não sabemos quando vamos receber essa premiação, mas com certeza ela vai contribuir muito com o planejamento do clube para este ano, pois nos possibilita a certeza de cumprir com todos os nossos compromissos. Estamos superando as dificuldades com muita responsabilidade e vamos dar muita alegria a nossa torcida – explicou.

O dirigente também confirmou que a premiação deverá ser utilizada na contratação de reforços para que o clube brigue pelo acesso à Série B, principal meta do Botafogo-PB na temporada.

Disputando outra competição que garante valores indispensáveis para o planejamento, o Botafogo-PB já garantiu mais de dois milhões de reais até o momento. Pela Copa do Nordeste, o clube garantiu R$ 1,22 milhão apenas pela participação no torneio, além de R$ 1,15 milhão nas duas primeiras fases da Copa do Brasil (R$ 525 mil na primeira fase e R$ 625 mil na segunda fase).

Pela Copa do Brasil, o Botafogo-PB vai disputar vaga na quarta fase com o Londrina-PR. Conforme a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os confrontos podem ocorrer nos dias 13 e 27 de março e 10 de abril. O mando de campo da primeira partida será sorteado.

Questionado se os recursos podem ajudar a manter o principal jogador do clube na temporada, o meia Clayton (que marcou os dois gols no tempo normal de jogo contra o Tombense), Sérgio disse que sim, mas pontuou que a bola sobra a permanência no clube está com o jogador.

– Clayton é um profissional que está servindo ao Botafogo-PB e vai continuar servindo ao Botafogo-PB. Ele faz parte de um grande grupo que está dando muito certo. Vamos trabalhar para que ele fique conosco, mas ganhar a premiação não significa que iremos investir tudo em um só jogador. Quem decide se permanece no clube é ele. Queremos muito que ele fique, mas se ele tiver que sair para outro clube, vai ser negociado sob os termos do nosso contrato – disse.

A informação sobre a provável saída de Clayton foi confirmada pelo vice-presidente de Futebol do Belo, Adir Leme, em entrevista no dia 21 de fevereiro, quando o dirigente confirmou que dois clubes haviam sondado o meia, mas sem proposta concreta.

– Sei que existe uma perspectiva de saída de Clayton. Ele recebeu consulta de dois clubes, mas não posso dizer quais são. Conversamos com Clayton e ele está totalmente voltado para o Botafogo-PB, concentrado nos objetivos do clube. Faremos de tudo para segurá-lo, mas só podemos garantir a permanência dele até antes do Brasileirão – afirmou.

A reportagem apurou que um dos clubes que estaria sondando o meia é o Botafogo-SP, que disputou as quartas-de-final da Série C 2018 com o Belo, conseguindo acesso à Série B deste ano.