EVENTO

Prefeitura abre Olimpíada Rainha da Borborema nesta quarta

A Prefeitura Municipal de Campina grande, através da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel), fará a abertura simbólica da Olimpíada Rainha da Borborema, em sua 17ª edição, nesta quarta-feira, 16, no ginásio da Vila Plínio Lemos, o evento está previsto para começar às 18h.

Neste ano de 2017, mais de 80 instituições já se inscreveram nos jogos olímpicos municipais, que estão oferecendo 20 modalidades esportivas nas categorias coletivas e individuais.

Os organizadores do evento afirmaram que os números expressivos se devem ao bom momento que vive o esporte da cidade, que tem recebido atenção especial do prefeito Romero Rodrigues.

Teles Albuquerque, secretário de Esportes de Campina Grande, disse que a prefeitura tem feito muito pelo esporte e que fará ainda mais, pois é preciso conscientizar as pessoas a praticarem esporte.

Paulo César Moura, o PC do Futsal coordenador geral dos jogos olímpicos destacou a importância do evento para a cidade, pois, segundo ele, é uma forma de integrar as pessoas durante onze dias em várias modalidades esportivas.

“Temos que destacar que a Olimpíada Rainha da Borborema é um evento muito importante, pois, proporciona a comunidade esportiva amadora de Campina e região, um salutar congraçamento entre atletas, técnicos, dirigentes e árbitros, além de revelar novos talentos”, comentou PC.