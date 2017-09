COMPETIÇÃO

Praia de Tambaba sedia Encontro de Naturistas e Open de Surf no fim de semana

A Praia de Tambaba, localizada na Costa de Conde, famosa por permitir a prática do naturismo, será palco da 10ª Edição do Tambaba Open de Surf Naturista e do VI Encontro Norte Nordeste de Naturismo, que acontecem simultaneamente nos dias 7 a 9 de setembro.

Idealizado durante o 31º Congresso Internacional de Naturismo, em 2008, em Tambaba, o Open de Surf tem a finalidade de promover a filosofia naturista por meio desse esporte, que representa o conceito de liberdade, harmonia com a natureza e respeito mútuo, características presentes no naturismo.

A Empresa Paraibana de Turismo (PBTur) apoia a realização dos eventos, promovendo a divulgação em todos os meios de comunicação do país.

Foto: Reprodução/ Internet

Promovido pelo Movimento NU (Naturistas Unidos), o Tambaba Open é a única competição do gênero do mundo e vem atraindo a cada edição um número maior de competidores e de público. Este ano, a expectativa dos organizadores é de aumento no número de participantes, pois, além de ser uma edição comemorativa – completa 10 anos -, o campeonato integra a programação oficial do Encontro Norte-Nordeste de Naturismo.

A competição é homologada pela Federação Paraibana de Surf e será disputada em quatro categorias: Iniciante, Local, Open e Expression Session, sendo que a categoria Open vale 500 pontos para o Circuito Paraibano de Surf.

O Campeonato premiará os quatro melhores de cada categoria, exceto Expression Session, que valerá troféu e brinde apenas na manobra de maior grau de dificuldade. Os campeões das categorias Open, Local e Iniciante receberão pranchas, troféus e brindes, enquanto que as demais colocações premiarão com troféus e brindes.

As inscrições ocorrerão no local nos dias das competições da 9h às 12h. A taxa de inscrição varia de acordo com a categoria e deverá atender aos critérios preestabelecidos, sendo: Open (R$ 40), Local (R$ 30) e Iniciante (R$ 20). Já a Expression Session é gratuita.

Já o Encontro Norte Nordeste de Naturismo vai discutir a temática “Naturismo, mais qualidade de vida”, aprofundando questões e reflexões sobre o tema. Na programação, estão previstas várias atividades como palestras, vivências, visitações, plenária, atividades recreativas e culturais.

A inscrição e o credenciamento do Encontro ocorrerão na secretaria do evento, localizada no setor naturista da Praia de Tambaba e será cobrada uma taxa de R$ 50, para possuidores do cartão INF/FBrN em dia, e R$ 60, para os demais participantes.

A 10ª edição do Tambaba Open é realizada pelo Movimento NU, tem como correalizadores a Prefeitura de Conde, PBTUR e a Sonata, além do apoio do Sebrae, INF, FBrN, Território Macuxí, NIP, FPbS, Pranchas WM, ATCC, ACIC, Plume Comunicação Visual, Arca de Bilú Pousada e Restaurante, Tambaba Camping, Supermercado Novo Mundo, The Perfect Tattoo, Cut Back, Grillo Tattoo Art, Rolly Surfboards, Magnet Wax, R3 Surf, Fort Motos e Loja do Motociclista.