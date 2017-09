DESFECHO

Portuguesa encerra polêmica com Marcelinho Paraíba e anuncia renovação de Dedé

Após repercussão de postagem de um blog paulista sobre polêmica envolvendo o meia Marcelinho Paraíba, o volante Dedé e suas permanências no Estádio Canindé para o restante da temporada 2017, a diretoria da Portuguesa se manifestou oficialmente na noite desta segunda-feira (18).

Segundo o presidente da Lusa, Alexandre Barros, o meio-campista teve seu contrato renovado até o final da Série A-2 do Campeonato Paulista de 2018, afastando assim a possibilidade de retorno de Dedé ao Treze, como especulado nos bastidores.

Em contato com o PARAIBAONLINE, ontem, um dos diretores de futebol do Galo, Alancardec Morais, já havia negado que o clube tivesse interesse na volta do jogador.

Também ontem, por meio de seu site oficial, a Portuguesa confirmou a informação através de uma declaração do mandatário da agremiação.

Foto: Ascom / Portuguesa

– Dedé entendeu que não podemos pagar mais do que oferecemos. Ele aceitou renovar o contrato até o fim do Campeonato Paulista pelo mesmo valor que vinha recebendo. Como gestor da Portuguesa, eu não posso fazer loucuras na frente do clube. Não podemos fazer com que ela sofra mais do que já está sofrendo – disse Alexandre Barros.

Sobre Marcelinho Paraíba, em entrevista à rádio 107,9 FM de São Paulo, o dirigente asseverou que “Marcelinho Paraíba não é empresário do Dedé”.

– Tudo foi esclarecido hoje (segunda-feira) em reunião no Canindé. Ele segue como jogador da Portuguesa. Tudo não passou de um mal entendido – pontuou.