SUSPENSÃO

Por expulsão após empurrar árbitro, Cristiano Ronaldo é punido com cinco jogos

Na vitória sobre o Barcelona por 3 a 1, no jogo de ida da final da Supercopa da Espanha, a estrela madrilenha Cristiano Ronaldo envolveu-se em polêmica.

Após repetir no Camp Nou o gesto de Messi no Santiago Bernabéu, em que tirou a camisa e expôs ao público ao ser ovacionado pelo estádio, o jogador recebeu seu primeiro cartão amarelo da partida e deu uma empurrada no árbitro, que anotou na súmula e expulsou o português.

Foto: Divulgação

Na manhã desta segunda-feira, a Federação Espanhola de Futebol (RFEF) divulgou a punição do camisa sete, que ficará fora de cinco jogos do Real Madrid, depois de seu ato.

Além do jogo que marcará a grande final do torneio, em casa, Cristiano não poderá jogar os próximos quatro jogos após o término da Supercopa da Espanha.

Não bastando somente a punição, o atacante também terá que pagar uma multa de 1.400 euros (aproximadamente R$ 5.270), enquanto o clube pagará 3.005 euros (aproximadamente R$ 11.310).