Ponte Preta é eliminada após gol anulado, polêmica e longa paralisação

Da redação com Folhapress. Publicado em 12 de fevereiro de 2019 às 23:21.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – A Ponte Preta está eliminada da Copa do Brasil. A equipe paulista deixou a competição na noite desta terça-feira (12) após ser derrotada por 1 a 0 pelo Aparecidense-GO, em Aparecida, em duelo que marcou a estreia do técnico Jorginho no comando alvinegro.

A eliminação contou com ares dramáticos no fim da partida e muita polêmica. Depois de Uéderson abrir o placar a favor dos anfitriões ainda na etapa inicial, a Ponte Preta chegou a empatar a partida aos 44min do segundo tempo. O gol, porém, foi anulado.

O atacante Hugo Cabral, que havia entrado no intervalo, aproveitou rebote e mandou a bola para as redes, mas em posição de impedimento.

O gol, inicialmente, foi validado, e jogadores e comissão técnica do Aparecidense partiram para cima do árbitro, que solicitou o policiamento.

Depois de alguns minutos, o árbitro Léo Simão Holanda (CE) voltou atrás e cancelou o gol da Ponte Preta, agora gerando revolta dos jogadores do time paulista e precisando mais uma vez de policiamento. O jogo ficou paralisado por 16 minutos até ser reiniciado.

Com a bola novamente rolando, a Ponte Preta -que precisava de um gol para evitar a eliminação- foi para cima do Aparecidense, mas não conseguiu empatar e ainda teve Arnaldo expulso.

Na próxima fase, o Aparecidense enfrentará o ganhador do duelo entre Bragantino-PA e ASA.

Em outro jogo desta terça, o Náutico se classificou com um empate por 1 a 1, fora de casa, diante do Imperatriz-MA. A equipe pernambucana saiu na frente e levou a igualdade aos 48min do segundo tempo. O resultado, porém, foi suficiente para avançar à segunda fase.

Agora, o Náutico enfrentará o ganhador do duelo entre Sinop e Santa Cruz.