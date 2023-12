Pombal vence primeiro teste visando estreia na elite do Paraibano 2024

Debutante na elite do futebol paraibano, o Pombal entrou em campo na tarde deste sábado, para enfrentar o time do Centro Sportivo Maltense, no estádio Municipal de Malta.

No teste, o time pombalense venceu por 2 a 0, com gols de Diego Sousa e André Ferreira.

O técnico Adriano Sousa iniciou o amistoso com a seguinte formação: Gatito, Tcharles (Daniel Vieira), Duarte (Cauã), Lucas Sales (Iuri), Diego (Masterson), Léo Garcia, Luís Felipe (Pedro Henrique), Miro, Adriel (André Ferreira), Wanderson e Daniel (Junior).

O próximo teste do time está marcado para o dia 30 contra um time de São Bento.

Após o amistoso deste sábado), o Pombal só volta às atividades na terça-feira (26). O Pombal estreia no Campeonato Paraibano no dia 17 de janeiro, contra o Campinense, em local a definir ainda.

* Com PBesportes