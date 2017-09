AUTOMOBILISMO

Pernambucano conquista a 6ª etapa do Paraibano de Kart

fotos: Rico Santa Cruz/Circuito Paladino/Divulgação

A 6ª etapa do Campeonato Paraibano de Kart foi disputada neste sábado, no Circuito Paladino, no Conde. A competição teve a presença de 51 pilotos de sete estados: Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo. Para a diretora comercial do Paladino, Marcella Falcão, o número de participantes de outras regiões vem crescendo a cada prova.

“Apesar de ser Campeonato Paraibano vem pilotos do Rio de Janeiro, Maceió, Fortaleza, Recife, o que ajuda a evoluir o kart na Paraíba. Receber esses pilotos é a comprovação do potencial de nossa pista e uma contribuição para a evolução do esporte no nosso Estado. Estamos crescendo a cada etapa.”, disse Marcella Falcão.

Entre os destaques no Campeonato Paraibano está o pernambucano Kiko Porto, que venceu as duas baterias da categoria sudam (inclui também novatos, graduados e júnior) e sagrou-se o campeão da etapa. Ele lidera a temporada com 76 pontos.

“Foi muito bom, a gente trabalhou durante a semana e conseguiu deixar o kart ótimo. A primeira bateria foi muito boa, onde conseguimos largar na ponta. Já na segunda larguei em quinto, mas consegui vencer também.”, comemorou Kiko Porto.

Kiko Porto explicou que o fim de temporada está sendo muito concorrido e cada ponto é precioso. Segundo o piloto, a dificuldade em vencer as duas baterias do Paraibano foi ter os adversários na cola.

“Meus concorrentes estavam bem rápidos. Eles se prepararam muito e conseguiram encostar bastante, mas como eu trabalhei desde o começo da semana consegui um ótimo carro e consegui andar um pouco a mais do que eles”, afirmou.

A sétima e penúltima etapa do Campeonato Paraibano será no dia 30 de setembro. A competição já vai servir também como uma preparação para a Copa Brasil, de 9 a 14 de outubro, no Circuito Paladino.

Confira os resultados da 6ª etapa:

Mirim/Cadete

1º Pietro Santos (PE)

2º Leo Filho (PB)

3º Fabrício Filho (PE)

4º Julia Cabral (PB)

5º João Vitor Darnel (SE)

Junior

1º Pedro Doria (PE)

2º Nilo Mateus (RN)

3º Diego Senna (BA)

Sudam

1º Kiko Porto (PE)

2º Felipe Nobrega (PB)

3º Daniel Coutinho (PB)

4º George Filho (PB)

5º Vinicius Kwong (PB)

Senior

1º Francisco Junior (PB)

2º Carlos Franco (AL)

3º Josimar Junior (PE)

4º Luizinho Santos (PE)

5º Nelson Pinho (PE)

Super Senior

1º Euvaldo Luz (BA)

2º Valdemiro (PB)

3º José Ambrosio (AL)

F4

1º Elder Junior (PB)

2º Gumercino Cabral (PB)

3º Baruc Amorim (PB)

4º Pedro Carvalho (PB)

5º Felipe Nobrega (PB)

F4 Senior

1º Onasser (SP)

2º Erli Cabral (PB)

3º Marcio Muniz (PB)

4º Junior Moura (PE)

5º Chicó Moura (PB)