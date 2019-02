Perilima surpreende Bota-PB e entra na briga por classificação no Grupo B

A Perilima segue surpreendendo no Campeonato Paraibano de 2019.

Na noite desta quarta-feira (20), no encerramento da sexta rodada, a Águia de Campina Grande venceu o Botafogo-PB por 1 a 0, recuperou a terceira colocação do Grupo B, chegou aos oito pontos e encostou nos líderes Campinense (11) e Atlético de Cajazeiras (10), que tropeçaram no final de semana.

A partida aconteceu no estádio Amigão e o gol da vitória da Perilima foi anotado por Thiago Silva, aos 18 minutos do segundo tempo.

O capitão Marcelinho Paraíba cobrou escanteio, o atacante Octávio desviou para o meio da área e o camisa 14 acertou um bonito chute, de primeira, sem pulo, estufando a rede do goleiro Saulo.

Com o time quase que completamente reserva, já que apenas o titular goleiro Saulo foi a campo, o Belo de Evaristo Piza até tentou empatar, mas foi ineficiente no ataque. Essa foi a primeira derrota do time pessoense na competição.

A Perilima agora viaja para o Sertão, onde encara o Sousa, no próximo sábado (23), às 17h, no Marizão.

Já o Bota-PB, líder disparado do Grupo A, com 15 pontos, recebe o Esporte de Patos, no Almeidão, no mesmo dia e horário.