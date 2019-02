Perilima recebe Nacional de Patos na abertura da oitava rodada

Embora a maioria dos jogos esteja marcada apenas para depois do Carnaval, a oitava rodada do Campeonato Paraibano 2019 começa nesta quarta-feira (27. E logo com um jogo que pode definir muita coisa nas tábuas de classificação dos Grupos A e B.

Logo mais, às 20h30, no estádio Amigão, a bola rola para Perilima x Nacional de Patos. As duas equipes ocupam a terceira colocação em suas chaves e ainda sonham com uma vaga nas semifinais do estadual.

A Perilima vive uma fase boa na temporada: não perde há quatro jogos e acumula triunfos sobre Treze e Botafogo-PB. Na rodada passada, o time conquistou um empate importante contra o Sousa, marcando no minuto final em cobrança de pênalti.

Com tudo isso, o técnico Ricardo Campos sabe que é possível sim lutar pela classificação. O problema, porém, é que Campinense e Atlético-PB, líder e vice-líder do Grupo B, não estão oscilando, mantendo uma boa vantagem na zona classificatória para o mata-mata. E, assim sendo, não há outra solução para a Águia a não ser vencer e vencer até o encerramento da primeira fase.

O Nacional de Patos possui a mesma pontuação e colocação da Perilima, só que no Grupo A. A diferença do Sousa, segundo colocado, para o Naça é de quatro pontos, a mesma diferença que o Atlético-PB possui para a Perilima.

Contudo, o principal fato do Canário do Sertão para a oitava rodada vai ser a estreia do técnico Delany Nóbrega, que assumiu o comando da equipe após a saída de Maurílio Silva para o Altos-PI. Esse é o terceiro treinador do time sertanejo somente em 2019.

Arbitragem

O sergipano Eloane Gonçalves apita Perilima x Nacional de Patos. Seus assistentes serão Schumacher Marques e Paulo Ricardo, ambos da FPF. Autobele Costa é o quarto árbitro.

Prováveis escalações

Perilima: Pantera, Michel, Thiago Bob, Matheus Camargo e Lucas Piauí; Nonato, Lucas Silva, Renatinho e Marcelinho Paraíba; Octávio e Cristiano Sergipano. Técnico: Ricardo Campos.

Nacional de Patos: Nilton, Wesley, Ranieri, Márcio Paraíba e Zé Aquiraz; Mycheel, Jaildo, Fábio Neves e Birungueta; Jairo e Isaías. Técnico: Delany Nóbrega (interino).