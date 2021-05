Perilima e Atlético-PB fazem duelo contra o rebaixamento no Amigão

O duelo dos desesperados dá sequência a quinta rodada do Campeonato Paraibano de 2021 na tarde deste sábado (15). A partir das 16h, Atlético de Cajazeiras e Perilima, lanterna e vice-lanterna, se enfrentam no estádio Perpetão, no sertão do estado, buscando um respiro para as duas rodadas restantes da primeira fase do torneio.

As duas equipes tem apenas dois pontos e, consequentemente, não venceram no certame. Faltando três rodadas para o fim, é a chance de quem vencer praticamente se livrar do risco de queda para a segunda divisão estadual, que vai apenas para o último colocado.

A Águia de Campina tem deixado boa impressão na competição, com a garotada fazendo jogos duros e competitivos, entretanto, carece ainda de resultados para avalizar o trabalho de Dinho Silva.

A expectativa é que a defesa faça uma partida melhor que a que vacilou no fim e cedeu a virada para o Campinense aos 48 e aos 50 do segundo tempo da rodada passada, e contando com a boa fase do ataque formado por Peixeiro e Fábio Lima, dupla de maior destaque neste Paraibano.

Para a decisão de logo mais, pela primeira vez o Trovão Azul terá uma repetição fora das quatro linhas. O treinador Fininho foi mantido da derrota para o Sousa para o jogo de hoje contra a Águia, diferente de Alexandre Lima, Edson Neguinho e Eduardo Rodrigues, que comandaram o time uma vez cada nas três primeiras partidas.

Dentro de campo, o comandante tem as baixas do lateral-esquerdo Walter, lesionado, e do volante Renan Silva, expulso contra o Dinossauro. Além deles, o volante Léo Silva ainda não foi regularizado e fica de fora. Por outro lado, o volante Matheus Chiclete volta a ficar disponível após cumprir suspensão.

Arbitragem

Wagner Reway apita o jogo, auxiliado por Luís Filipe e Rafael Guedes. O quarto árbitro escalado é José Ferreira Neto.

Escalações

Perilima: Isaías, Dênis, José Werison, Jordan, Dudu Paraíba; Ezequias, Igor Chrystian, Vitinho, Renatinho; Fábio Lima e Peixeiro. Técnico: Dinho Silva.

Atlético de Cajazeiras: Geison, Renan, Diego Baiano, Egon; Caio, Augusto, Wellington Saci, Michel ; Renan Henrique, Tchê Tchê e Guerreiro. Técnico: Fininho.