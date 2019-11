Perilima acerta retorno de meia e contrata centroavante campeão sergipano

Dois dias depois de acertar o retorno do camisa 10 Marcelinho Paraíba, a Desportiva Perilima anunciou mais uma contratação neste domingo (17).

Trata-se do centroavante Igor Baiano, de 26 anos. Ele foi campeão sergipano esse ano com o Frei Paulistano.

O jogador já está integrado ao grupo comandado por Arthur Bernandes.

Em relação a Marcelinho, a Águia acertou sua contratação na sexta-feira.

O filho de Pedrinho Cangula disputou 16 partidas e marcou nove gols, contando suas duas passagens em 2018, na segunda divisão do estadual, e 2019, na elite.

O último clube do jogador foi o Treze, onde disputou a última edição da Série C. No Galo, conseguiu escapar da zona de rebaixamento da competição. Marcelinho marcou três gols e foi importante para a permanência do time.

Atualmente, Paraíba está com 44 anos e acumula passagens por muitos clubes grandes. Já defendeu clubes como São Paulo, Grêmio, Hertha Berlim, Wolfsburg, Flamengo e Sport. Na Paraíba, já atuou pelo Treze e Campinense, além da própria Perilima.

Segundo o presidente da equipe, Jailton Oliveira, o projeto para Marcelinho vai muito além das quatro linhas, querendo utilizá-lo nos bastidores do futebol, em outra função.

– A Perilima tem um plano de carreira para o Marcelinho Paraíba que vai além das quatro linhas, que vai além dele como jogador de futebol. Nós queremos contar com ele como um profissional do clube – disse em entrevista coletiva.