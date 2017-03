COPA DO NORDESTE

Pensando no Santa, Campinense antecipa viagem e planeja pontuar em Recife

Foto: Ascom / Campinense

A delegação do Campinense embarcou no início da noite desta segunda-feira (20) para Recife, onde encara o Santa Cruz no meio de semana pela última rodada do Grupo A da Copa do Nordeste.

A Raposa tem 11 pontos e lidera a chave, tendo garantido a classificação para as quartas de final com uma rodada de antecedência.

Mesmo assim o discurso de todos os rubro-negros é pontuar no Arruda, na partida marcada para as 21h45 desta quarta-feira (22). Isso porque o objetivo é encerrar a fase de grupos como um dos melhores primeiros colocados, o que significa ficar no pote 1 do sorteio dos confrontos do mata-mata.

Para tanto, basta o Campinense empatar com o Santa e o Itabaiana não vencer o CRB, em duelo marcado para o mesmo horário, no Rei Pelé, em Maceió, pelo Grupo D.

Caso não queira depender desse resultado, a Raposa precisa vencer o Tricolor pernambucano.

Invicto no regional, o Rubro-Negro comandado por Sérgio China continua com quatro desfalques: o zagueiro Gabriel Valongo, o lateral Ronaell, o polivalente Felipe Ramon e o atacante Tiago Orobó, todos lesionados, não viajaram.

O elenco cartola realiza na tarde desta terça (21), no CT do Náutico, seu único treino antes de encarar o Santa.

Confira os jogadores relacionados para a peleja.

Goleiros: Gledson e Flávio

Laterais: Osvaldir e Gilmar

Zagueiros: Joécio, Rafael Jensen e Paulo Paraíba

Volantes: Negretti, Magno, Fernando Pires, Duda e João Paulo

Meias: Diego Torres e Jussimar

Atacantes: Maranhão, Augusto, Léo Ceará e Casagrande