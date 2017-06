NA SÉRIE D

Paulinho Mossoró pede Sousa inteligente para vencer o Coruripe-AL fora de casa

Foto: Fabiano Blackout/ Voz da Torcida

Líder do Grupo A7 da Série D, o Sousa vai enfrentar o Coruripe-AL, fora de casa, neste domingo (11), pela quarta rodada da competição nacional.

Depois de empatar por 1 a 1 com o mesmo adversário no último fim de semana, o treinador do Dinossauro, Índio Ferreira, mais uma vez reclamou da quantidade absurda de gols desperdiçados por seus homens de frente.

O meio campista Paulinho Mossoró, responsável por municiar os atacantes, falou a respeito do desperdício de oportunidades que vem acontecendo no time sousense. Para o jogador, está faltando tranquilidade, mas ele ressaltou que vem sendo feito um trabalho nos treinamentos para que os gols passem a sair mais naturalmente.

– A gente sempre trabalha em cima disso, para ter tranquilidade quando a oportunidade acontecer para colocar a bola para dentro. Mas é do futebol, uma hora a bola vai entrar – garantiu.

Apesar de estar na ponta da tabela, o Dino tem apenas um ponto a mais que o Central-PE, terceiro colocado, e tem os mesmos 5 pontos do Juazeirense-BA, vice-líder. O camisa 10 afirmou que todo grupo sabe da responsabilidade de buscar um bom resultado para não se complicar e ficar mais pressionados nos dois jogos restantes.

– Estamos cientes que precisamos de uma vitória. Temos que nos concentrar e por em prática o que viemos treinando para fazer um bom jogo e fazer um bom resultado. É momento de errar menos e focar no objetivo maior, que é conseguir a vitória. Temos que ser inteligentes, vamos jogar fora de casa, não podemos nos atirar para cima do adversário de qualquer jeito. Temos que trabalhar com tranquilidade para que quando aparecer as oportunidades possamos fazer os gols – concluiu.