Parque da Liberdade, em CG, recebe Campeonato Paraibano de Skate

Pelo segundo ano consecutivo, Campina Grande recebe o Campeonato Paraibano de Skate Amador, na modalidade Street.

Contando com o apoio da Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel), o evento será realizado pela Irra Esportes Radicais. As disputas acontecerão no Parque da Liberdade, no próximo sábado (18), a partir das 08h, quando se iniciam os treinos livres.

Este ano, o Campeonato Paraibano, amador, de Skate, será disputado na modalidade Street, dividido nas categorias Mirim, Feminino, Iniciante, Amador e Master. 84 atletas estão inscritos para as disputas. A previsão é que os campeões de cada categoria sejam conhecidos às 18h.

O Campeonato Paraibano de Skate Street é homologado pela Federação Paraibana de Skate. Haverá premiações para os três primeiros colocados em cada categoria. Estarão competindo atletas de vários estados do Nordeste, além dos paraibanos.