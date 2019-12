Paraibano é escolhido melhor goleiro do Brasileirão 2019

O paraibano Santos, que joga pelo Athlético Paranaense, foi destaque em premiação, sendo escolhido como melhor goleiro do Campeonato Brasileiro de 2019.

Para ele, esse será um ano que vai ficar na história, principalmente por ter sido escolhido em meio a outros craques que atuam, por exemplo, no Flamengo.

– Sem dúvidas que o Flamengo fez um ótimo trabalho, mas nós também fizemos. Estou feliz por estar com grandes nomes do futebol brasileiro e poder representar meu clube e meus companheiros em um momento tão especial – disse.

Com 29 anos de idade, o jogador se tornou peça fundamental do Athletico sendo decisivo nos títulos da Copa Sul-Americana (2018) e da Copa do Brasil (2019), além de ajudar a colocar a equipe entre as cinco primeiras da Série A. O desempenho com a camisa atleticana rendeu também a primeira convocação para a Seleção Brasileira.