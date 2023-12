Paraibano de 2024 terá o maior número de cidades do Sertão

O Sertão da Paraíba será a região mais representada na 1ª divisão do Campeonato Paraibano de 2024. Já contando com Nacional de Patos e Sousa na elite estadual, agora dois novos times sertanejos se unem ao grupo principal do estado: Atlético-PB e Pombal.

Com os acessos, o Sertão passa a contar com quatro representantes na elite do futebol paraibano. Tal feito não acontecia desde 2019, quando Atlético-PB, Esporte de Patos, Nacional de Patos e Sousa representaram juntos os sertanejos.

Os times sertanejos se juntam a Botafogo-PB, Campinense, CSP, Nacional de Patos, São Paulo Crystal, Serra Branca, Sousa e Treze.

O número de cidades com representantes no ano que vem é maior em relação à edição 2023, quando sete municípios paraibanos tiveram representantes na competição.

Uma dessas cidades será representada pela primeira vez. Com a estreia do Pombal na elite estadual, a cidade, que é conhecida por ser o berço do Sertão da Paraíba, também fará a sua estreia na 1ª divisão do Paraibano.

Cidades com participantes da 1ª divisão do Paraibano de 2024

CAMPINA GRANDE (2 times)

Campinense

Treze

JOÃO PESSOA (2 times)

Botafogo-PB

CSP

CRUZ DO ESPÍRITO SANTO (1 time)

São Paulo Crystal

SERRA BRANCA (1 time)

Serra Branca

CAJAZEIRAS (1 time)

Atlético-PB

PATOS (1 time)

Nacional de Patos

POMBAL (1 time)

Pombal

SOUSA (1 time)

Sousa

* Com gepb