COMPETIÇÃO

Paraíba conquista primeira medalha nos Jogos Escolares da Juventude

Foto: Secom/PB

A Paraíba conquistou, nesta quarta-feira (13), uma medalha já no primeiro dia de disputa dos Jogos Escolares da Juventude 2017 categoria 12 a 14 anos, que estão sendo realizados em Curitiba-PR. Kaylane Cristina, do Colégio Hugo Moura, foi bronze no peso médio da modalidade de luta olímpica.

“Muito bom já ganhar uma medalha no primeiro dia de disputa dos Jogos da Juventude. A luta olímpica é uma modalidade que sempre vem deixando a Paraíba ocupando lugares nos pódios da maior competição do desporto escolar do Brasil”, frisou José Hugo, chefe da delegação da Paraíba.

Os Jogos Escolares da Juventude 2017 são realizados pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) e a delegação da Paraíba contou com o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer (Sejel). O evento vai até o dia 22 deste mês de setembro.