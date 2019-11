Paraíba conquista 66 medalhas e 1º lugar do Norte/Nordeste nas Paralimpíadas

Garra, superação e vontade de vencer. Foi com esses sentimentos que a delegação da Paraíba encerrou, nesta sexta-feira (22), sua participação nas Paralimpíadas Escolares realizadas em São Paulo, onde conquistou 66 medalhas, sendo 35 de ouro, 17 de prata e 14 de bronze.

Pela classificação final divulgada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), responsável pelo evento, que teve a duração de três dias, os paraibanos ficaram na 6ª posição geral, sendo o melhor índice do Norte e Nordeste do país, ficando atrás apenas de São Paulo, Santa Catarina, Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais.

O chefe da delegação da Paraíba, Jean Klaud, atribuiu o alto quantitativo de medalhas conquistadas à determinação dos paratletas, assim como a política pública voltada para o segmento no Estado.

“A determinação de cada um, mesclada com tudo que foi trabalhado pelo Governo do Estado em 2019 na área do paradesporto, foi o resultado desse sucesso e a Paraíba volta com o melhor desempenho das regiões do Norte e Nordeste do Brasil. Sem falar também que, se não fosse o apoio com o transporte aéreo, dificilmente estaríamos em São Paulo disputando essa competição, a maior do paradesporto escolar brasileiro”, disse.

O secretário da Juventude, Esporte e Lazer, Hervázio Bezerra, destacou o empenho do Governo como um todo para o sucesso. “O deslocamento desses paratletas, técnicos e dirigentes, foi graças a um esforço concentrado entre órgãos e secretarias que integram a gestão estadual e como resultado uma alegria tremenda, pois, no meio de 26 estados, a Paraíba terminou numa posição privilegiadíssima. De parabéns o paradesporto paraibano e fiquemos agora na torcida aos atletas em Blumenau, que estão nos Jogos Escolares da Juventude”, destacou Hervázio.