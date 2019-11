Paraíba conquista 14 medalhas na Copa do Brasil de Taekwondo

Com o apoio do Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), 14 atletas paraibanos de taekwondo conquistaram medalhas na Copa do Brasil da modalidade, que foi realizada pela Confederação Brasileira, em Natal-RN até esse domingo (24). No quadro geral, foram cinco de ouro, três de prata e seis de bronze.

As de ouro foram conquistadas por Tainá Alves, Lucierverton Ferreira, Marinaldo Lima e Ronaldo de Souza. Já os que conseguiram subir na segunda colocação do pódio foram: Karen Eduarda, Paula Samra e Rennan Guilherme, enquanto que Viviane Silva, Rayane Lacerda, Adriano Lucena, Michael Douglas, Renan Sales e Maria Luiza, ficaram com a medalha de bronze.

O responsável pela delegação da Paraíba no evento, Mestre Thomaz, ressaltou que caso não houvesse o apoio do Governo, seria difícil o deslocamento dos atletas. “Se não fosse o Governo do Estado praticamente os paraibanos não iriam disputar essa importante competição, que valeu vaga para o chamado Grand Slam, que ocorrerá em 2020, no Rio de Janeiro. Nossa palavra é só de gratidão e também de parabéns aos atletas pelo empenho e esforço”, disse Thomaz.

Jogos Escolares da Juventude

Nesta segunda-feira (25), pela disputa da medalha de bronze, em Blumenau-SC, o voleibol feminino de 15 a 17 anos do Colégio IE perdeu a partida para o Rio de Janeiro e ficou na quarta colocação geral. Na mesma colocação ficou o QI, que acabou derrotado para o Distrito Federal pelo placar de 8 a 4. “No meio de tantos estados competindo, apesar de não ter saído medalha nessas modalidades coletivas, a Paraíba terminou entre os quatro melhores no futsal feminino e vôlei feminino”, frisou José Hugo, chefe da delegação.

A Paraíba até agora conquistou seis medalhas, sendo cinco na luta olímpica e uma no judô. Ainda restam as competições de atletismo, natação, vôlei de praia, xadrez e ginástica rítmica. O evento é organizado pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e toda a delegação da Paraíba conta com o apoio do Governo do Estado por meio da Sejel.