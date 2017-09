FORA DE CASA

Paraguai surpreende Chile e embola luta por vaga na Copa

foto: Divulgação/Chile

Na noite desta quinta-feira, o Paraguai conquistou uma importante vitória na luta para se garantir na Copa do Mundo de 2018. Em partida válida pela 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, a equipe de Francisco Arce surpreendeu e venceu o Chile, fora de casa, por 3 a 0.

O Paraguai abriu o placar aos 24 minutos do primeiro tempo, quando Vidal, um dos principais jogadores da seleção chilena, marcou contra. Os visitantes aumentaram a vantagem aos nove da segunda etapa, com Cáceres. Aos 47, Ortiz deu números finais ao duelo.

Com o resultado, o Paraguai sobe para a sexta colocação, com 21 pontos. Por sua vez, o Chile segue em quarto, com 23. Contudo, a classificação pode mudar, dependendo dos outros resultados da rodada.

Os times voltam a campo na próxima terça-feira, pela 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. Às 17 horas (de Brasília), o Chile viaja para encarar a Bolívia. Por sua vez, o Paraguai joga às 21 horas, em casa, contra o Uruguai.