Para se afastar da zona de rebaixamento, CSP enfrenta o Internacional-PB

Após vencer o Botafogo-PB na última quarta-feira (15) e sair da zona de rebaixamento, o CSP volta a campo neste domingo para tentar se afastar da parte de baixo da tabela. O compromisso da vez é justamente um confronto direto com o Internacional-PB, que ocupa a sétima posição na tabela do Campeonato Paraibano.

O Internacional, que já não passava por um bom momento, após o fim da parceria com os investidores, a saída do treinador Índio Ferreira e uma debandada de jogadores, agora perdeu também seu atual treinador, Laerte Santos. O técnico alegou problemas pessoais e entregou o cargo à diretoria do Colorado.

Em seu lugar, assumiu o treinador Elinaldo Gomes, que quando jogador defendeu Santa Cruz-PB, Botafogo-PB e Sport-PE. O novo treinador do Inter não vai poder contar ter o lateral-direito Morcego, suspenso pelo terceiro cartão amarelo e os meias Júnior Alves e Thiago Almeida, expulsos na partida com o Serrano, na última quarta-feira.

foto: Divulgação/CSP

Sem desfalques, o treinador do Tigre, Josivaldo Alves, tem todo o elenco à disposição. A única preocupação do comandante do CSP é com a falta de efetividade nas finalizações.

Antes de marcar contra o Bota-PB, na rodada passada, o time de Josivaldo Alves havia marcado apenas na sexta rodada, no empate em 1 a 1 com o Atlético-PB. Além disso, o time venceu a primeira partida desde a segunda rodada, quando venceu o Treze por 1 a 0.

O Internacional é o sétimo colocado, com 16 pontos, cinco pontos a frente do CSP, oitavo colocado e primeira equipe fora da zona de rebaixamento. A bola rola a partir das 16h, no CT Ivan Tomaz e vai ter a arbitragem de Francisco Santiago, auxiliado por Luís Filipe e Francielton Vieira.

Prováveis escalações

Internacional-PB: Adson; Pelezinho, Wellington, Carlão e Igor; Marcílio, Eberson, Dinho e Capial; João Paulo e Bambam.

CSP: Wallace; Toninho, Reydson, Pelado e Rogério; Gel, Matheus Guará, Leandro e Léo Silva; Bruno Paraíba e Carioca.