EM SÃO JANUÁRIO

Para fugir da desconfiança, Vasco recebe o Sport pelo Brasileirão

Foto: Paulo Fernandes/Vasco

Abalado pela goleada de 5 a 2 sofrida em casa para o Corinthians, o Vasco volta a São Januário neste sábado, a partir das 19h(de Brasília), para medir forças com o Sport pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

O Cruz-Maltino aparece com seis pontos conquistados e sabe que precisa melhorar a posição a fim de lutar na parte de cima da tabela e afastar o clima de desconfiança, que voltaria com força em caso de flerte com a zona de rebaixamento. Com um ponto a mais o Leão chega embalado pela primeira vitória sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo – 2 a 0 sobre o Flamengo.

Milton Mendes, que cumpriu suspensão diante do Corinthians, pediu a seus jogadores que continuem acreditando na melhora do time, mesmo com a desconfiança pairando sobre São Januário. O discurso parece ter sido assimilado pelo elenco.

“Não podemos abaixar a cabeça, pois confiamos no trabalho que está sendo feito e no potencial do nosso grupo. O torcedor pode apostar que ninguém aqui joga a toalha. Vamos em busca de um triunfo contra o Sport, pois já levantamos a cabeça e estamos olhando para frente, apesar de o resultado contra o Corinthians não ter sido o esperado por nós”, disse o meia Matheus Vital.

Os jogadores vascaínos esperam contar com o apoio da torcida.”O Vasco tem um time que não se entrega com facilidade e a gente espera que o torcedor jogue mais uma vez ao nosso lado contra o Sport. Nós vamos trabalhar muito para reagirmos”, disse o volante Jean.

Como costuma fechar os treinos, Milton Mendes só vai divulgar a escalação minutos antes do confronto. Porém, para este compromisso o treinador perdeu o atacante Kelvin, que sofreu uma entorse no joelho direito logo no primeiro minuto do jogo contra o Corinthians e deixou o estádio de muletas. A sua vaga é disputada entre o meia Nenê e o atacante colombiano Manga Escobar.

Pelo lado do Sport, Vanderlei Luxemburgo quer o time com os pés no chão mesmo vindo embalado. Ele lembrou das dificuldades que a equipe pernambucana deverá encontrar em São Januário.

“Apesar da vitória e dos progressos, somos um time ainda em busca do equilíbrio. Portanto, temos que ter os pés no chão e trabalhar muito para crescermos, ainda mais porque não estamos tendo tempo para treinarmos. O jogo contra o Vasco vai ser muito complicado, principalmente porque o adversário vem de um mau resultado e precisa reagir rapidamente”, disse Vanderlei.

Para este compromisso o treinador do Leão vai repetir a escalação usada contra o Flamengo. O time continua sem poder contar com o meia Diego Souza, que está servindo à Seleção Brasileira em amistosos internacionais. Thallyson permanece no setor.