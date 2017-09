BRASILEIRÃO

Palmeiras vence o Coritiba no Pacaembu e se mantém no G4

Na volta de Dudu ao time titular do Palmeiras, nessa segunda-feira, o Verdão venceu o Coritiba por 1 a 0 no Pacaembu, no fechamento da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com assistência do camisa 7, Jean anotou o único gol do jogo.

Na prática, o Palmeiras iniciou e terminou a rodada na quarta colocação a 13 pontos do líder. No entanto, os tropeços de Grêmio e Santos, e a dificuldade do Corinthians para vencer o Vasco em Itaquera animaram ainda mais os palmeirenses.

O tom foi dado pelo locutor alviverde no Pacaembu antes do início do confronto: “É difícil, mas seguimos acreditando porque somos o maior clube do Brasil”.

Foto: Divulgação

Em campo, o Verdão apresentou sua superioridade desde o primeiro minuto. Antes dos dez minutos, Deyverson acertou chute forte após receber assistência de calcanhar de Dudu, mas Wilson defendeu. O lance, porém, foi o único lampejo do camisa 7 até que Cuca alterasse seu posicionamento em campo.

Retornando ao time titular após quase 40 dias, o capitão foi escalado na função de Guerra, como meio-campista aberto pela direita, com Keno fazendo sua função original: de ponta, pela esquerda. Assim, Dudu ficou encarregado de buscar a bola no campo defensivo e ajudar na armação da equipe, mas encontrava sucesso.

Com muito mais posse de bola, o time de Cuca concentrava seus ataques pela esquerda, com a dupla Egídio e Keno funcionando bem ofensivamente, apesar de pecar na marcação.

O Coritiba apenas assistia ao jogo, se defendendo com duas linhas de quatro, mas conseguiu equilibrar o confronto em dois lances de perigo. Carleto cobrou falta à direita de Prass, e o goleiro fez grande defesa em cabeçada de Walisson Maia, um minuto depois.

A partir das ameaças do Coxa, Cuca alterou o esquema de jogo alviverde, voltou ao 4-3-3 e inverteu os lados de Keno e Dudu. Assim, a pressão dos mandantes se tornou insuportável e, após algumas oportunidades desperdiçadas, Jean abriu o placar, justamente em jogada de Dudu, que driblou seu marcador pelo lado esquerdo e cruzou rasteiro para o camisa 2.