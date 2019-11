Palmeiras tropeça e vê título do Brasileiro ficar mais distante

Da redação com Folhapress. Publicado em 17 de novembro de 2019 às 18:46.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Neste domingo (17), o Palmeiras foi até a Arena Fonte Nova para enfrentar o Bahia e empatou em 1 a 1, com gols de Arthur Caíke e Borja.

Com o resultado, o Palmeiras viu a diferença até o líder Flamengo, que venceu, aumentar para 13 pontos.

Para se manter vivo na disputa pelo título do Nacional, o time alviverde precisa agora pelo menos empatar com o Grêmio no próximo domingo (24), em casa. Caso perca, terá apenas mais 12 pontos para disputar, não sendo possível alcançar o líder.

Foi o Bahia que abriu o placar, nos acréscimos de um pouco agitado primeiro tempo. Arhur Caíke cobrou falta, que passou pelo meio da barreira palmeirense, e acabou com as chances de defesa do goleiro Wewerton.

Para segunda etapa, Mano Mezes colocou Lucas Lima e Borja no lugar de Gustavo Scarpa e Deyverson. As mudanças fizeram efeito.

Mais ativo na partida, o Palmeiras começou a pressionar o Bahia até que Borja recebeu passe de Zé Rafael e empatou.

O atacante, que marcou seu primeiro gol no Brasileiro, criou as principais chances da equipe na segunda etapa, mas não conseguiu desempatar o jogo.

BAHIA

Douglas; João Pedro, Wanderson, Lucas Fonseca e Moisés; Flávio (Shaylon), Gregore e Ronaldo; Élber, Arthur Caíke e Gilberto (Fernandão). Técnico: Roger Machado

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha, Luan, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Bruno Henrique, Gustavo Scarpa (Lucas Lima), Zé Rafael (Willian) e Dudu; Deyverson (Borja). Técnico: Mano Menezes

FICHA TÉCNICA

BAHIA 1×1 PALMEIRAS

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Michael Coreia (RJ)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Público/Renda: 23.194 e R$ 551.621,00

Cartões Amarelos: Flávio e Ronaldo (Bahia)

Gol: Arthur Caíke (BAH), aos 47 minutos do primeiro tempo, e Borja (PAL), aos 25 minutos do segundo tempo.