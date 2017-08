EM VOLTA REDONDA

Palmeiras sai na frente, mas cede empate ao Vasco

foto: divulgação/Vasco

Vasco e Palmeiras começaram o segundo turno do Campeonato Brasileiro com um gosto amargo. Neste domingo, atuando em Volta Redonda, as duas equipes fizeram uma partida sofrível e empataram por 1 a 1.

O primeiro tempo em Volta Redonda foi de fazer qualquer pai dos atletas em campo se lamentar. Com apenas três chances reais de gol, as duas equipes pouco produziram e Róger Guedes e Paulinho desperdiçaram as principais oportunidades.

Na etapa final, o jogo seguiu morno, mas melhorou no terço final. Aos 31, Jean recebeu pelo lado direito e cruzou na área. Sozinho, o venezuelano cabeceou para o fundo das redes e inaugurou o marcador.

Aos 42, porém, Manga Escobar, que havia entrado na vaga de Wellington, empatou. Nenê cobrou escanteio pela esquerda, Jean subiu e tocou de cabeça. Prass falhou e não achou nada, e abola ficou para Manga Escobar empurrar para as redes.

O empate foi ainda mais lamentado do lado alviverde. Além de estar na frente do placar até os 42 minutos do segundo tempo e terminar apenas com o empate, o Verdão não consegue amenizar a crise pela eliminação nas oitavas de final da Copa Libertadores, contra o Barcelona de Guaiaquil.

Com o resultado, o Verdão se manteve na quarta colocação com 33 pontos, desperdiçando a oportunidade de assumir o terceiro lugar de forma provisória, já que o Santos, que soma 35, atua apenas na segunda-feira. Já o Vasco é o 12º com 25 pontos.

Na próxima rodada, o Palmeiras recebe a Chapecoense, domingo, às 19h (de Brasília), na Arena Palestra Itália. Já o Vasco visita o Bahia no mesmo dia, às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova.