Palmeiras recebe rebaixado América para ficar perto do título; saiba onde assistir

Palmeiras e América-MG fazem, às 21h30 desta quarta-feira, um duelo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Allianz Parque, em São Paulo.

Líder do campeonato, o Verdãos quer a vitória para abrir distância para o vice-líder, Flamengo. Enquanto isso, o América-MG é o lanterna da competição e entra em campo já rebaixado.

No lado palmeirense, o time terá desfalques importantes tanto em campo quanto na área técnica: Gustavo Gómez e Mayke cumprem suspensão, assim como Abel Ferreira e o auxiliar João Martins.

O substituto do treinador já é conhecido: Vitor Castanheira, outro auxiliar de Abel. Na defesa, as dúvidas são maiores, pois Marcos Rocha tem sido uma opção na zaga, mas precisará atuar na lateral direita.

Se Luan não for liberado, é possível que Piquerez seja improvisado na defesa.

No América-MG, apesar da derrota por 3 a 0 para o Flamengo na rodada passada, a tendência é manutenção de boa parte do time titular para o duelo desta quarta-feira. ]

No entanto, haverá o importante retorno do capitão Juninho, de volta após suspensão. Ele assumirá a condição que foi ocupada por Alê, jogando ao lado de Lucas Kal e Martinez no setor de meio-campo.

Ficha Técnica

Palmeiras

Weverton; Naves, Murilo e Piquerez; Marcos Rocha, Zé Rafael, Richard Ríos, Raphael Veiga e Vanderlan; Endrick e Breno Lopes. Técnico: Vitor Castanheira (auxiliar)

América-MG

Jori; Daniel Borges, Éder, Júlio e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Martínez; Everaldo, Felipe Azevedo e Mastriani. Técnico: Diogo Giacomini (interino)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Leone Carvalho Rocha (GO) e Lehi Sousa Silva (DF)

VAR: Rodolpho Toski Marques (VAR-PR)

Onde assisti: TV Globo

* Com Ge