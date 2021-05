Palmeiras perde invencibilidade na Copa Libertadores Libertadores

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A maratona de jogos a qual o Palmeiras tem sido submetido desde a temporada passada custou ao time nesta terça-feira (18) a invencibilidade na Libertadores. No Allianz Parque, a equipe perdeu do Defensa y Justicia (ARG) por 4 a 3, em partida válida pela quinta rodada da fase de grupos.

O time brasileiro chegou a buscar o empate três vezes, com gols de Zé Rafael, Willian e Gustavo Scarpa, mas levou um gol aos 48 minutos da etapa final, de Braian Romero.

Líder do Grupo A, com 12 pontos, o Palmeiras já entrou em campo classificado às oitavas de final e com a liderança da chave assegurada, pois vinha de quatro vitórias. O Defensa é o segundo, com oito.

Foi o 13º jogo do time de Abel Ferreira nesta temporada, todos em um intervalo de 28 dias, o que dá uma média de um compromisso a cada 48 horas.

Isso depois de um 2020 estendido até este ano devido à pandemia de Covid-19, quando a equipe disputou 77 duelos oficiais -o máximo de jogos que um clube brasileiro poderia alcançar- e conquistou o título em três dos cincos torneios que participou: Paulista, Copa do Brasil e Libertadores.

Devido à sequência insana, a comissão técnica deu prioridade ao torneio continental até quarta rodada, quando o Palmeiras derrotou o Independiente del Valle (EQU) por 1 a 0, no Equador.

Enquanto isso, no Paulista, o time foi a campo com formações alternativas até as quartas de final, fase na qual superou o Red Bull Bragantino.

Com a situação tranquila na Libertadores, Abel passou a dar prioridade ao Estadual. Depois de escalar os titulares na semifinal contra o Corinthians, quando venceu por 2 a 0, poupou seus principais jogadores no duelo desta terça com o Defensa já pensando nas finais do Paulista com o São Paulo, quinta (20) e domingo (23).

Foi assim que surgiu a oportunidade para o jovem zagueiro Vanderlan, 18, formado na base alviverde, fazer a estreia dele na Libertadores. O jovem, contudo, acabou expulso aos 44 minutos da segunda etapa.

Abel também resolveu improvisar Lucas Lima na ala direita, já que Mayke foi poupado e Marcos Rocha está machucado.

Justamente pelo lado direito, setor em que Zé Rafael também tinha a obrigação de cobrir os espaços, os argentinos encontraram mais brechas para atacar, sobretudo com Walter Bou, autor de dois gols, ambos no primeiro tempo, aos 9 e aos 26 minutos.

Ainda no primeiro tempo, Zé Rafael, aos 10, e Willian, aos 34, empataram a partida. Na etapa final, Matías Rodríguez voltou a colocar os visitantes à frente, aos 6. Gustavo Scarpa chegou a igualar o placar novamente, aos 29, mas Braian Romero deu números finais à partida, com um gols aos 48 minutos.

PALMEIRAS

Jailson, Danilo Barbosa, Luan e Vanderlan; Lucas Lima, Danilo, Zé Rafael (Gabriel Menino), Gustavo Scarpa e Viña; Willian (Giovanni) e Wesley. T.: Abel Ferreira

DEFENSA Y JUSTICIA

Unsain, Frías, Brítez e Juan Rodriguez; Matias Rodríguez, Loaiza (Hachen), Fernandez, Rotondi e Tripichio; Braina Romero e Walter Bou (Escalante). T.: Sebastián Beccacece

Estádio: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Árbitro: Andrés Cunha (URU)

Auxiliares: Richard Trinidad e Nicolas Taran (URU)

Cartões amarelos: João Martins (auxiliar), Luan e Scarpa (PAL); S. Beccacece (técnico) Fríaz, M. Rodríguez e Brítez (DYJ)

Cartão vermelho: Vanderlan (PAL), aos 44’/2ºT

Gols: Walter Bou (DYJ), aos 9′ e aos 27′, Zé Rafael (PAL), aos 10′, e Willian (PAL), aos 34’/1ºT; Matías Rodriguez (DYJ), aos 6′, Scarpa (PAL), aos 29′, e Rotondi (DYJ), aos 48’/2ºT