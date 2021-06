Palmeiras passa fácil pelo Juventude fora de casa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Em seu primeiro jogo como titular do Palmeiras desde que retornou ao clube, Deyverson mostrou oportunismo. Ele marcou um gol de cabeça na vitória por 3 a 0 sobre o Juventude, nesta quarta-feira (16), em Caxias do Sul, pelo Campeonato Brasileiro.

Depois de atuar por cinco minutos no empate por 1 a 1 com o Corinthians na rodada anterior, o atacante teve a chance de começar o confronto com os gaúchos e foi bastante participativo no ataque.

Ele vibrou muito após voltar a balançar a rede com a camisa alviverde depois de quase 20 meses. O último gol dele pelo clube havia sido contra o Avaí, em 27 de outubro de 2019, pelo Nacional, em Florianópolis. Depois, ele seria emprestado primeiro ao Getafe e depois ao Alavés, ambos da Espanha.

No início deste mês, Deyverson foi reintegrado ao elenco comandado por Abel Ferreira. Seu gol foi o segundo do time palmeirense contra o Juventude, aos 17 minutos da etapa final. Pouco antes, aos oito, William Matheus havia marcado contra.

Aos 42, quando o Juventude pressionava os visitantes tentando diminuir o placar, o time paulista chegou ao terceiro gol, com Breno Lopes.

Com a vitória, o Palmeiras ampliou seu bom desempenho como visitante nesta temporada. Em 16 duelos até aqui, obteve 11 vitórias, três empates e duas derrotas, com um aproveitamento de 75%.

Foi o segundo triunfo dos palmeirenses no Campeonato Brasileiro, Eles acumulam ainda um empate e uma derrota. A equipe gaúcha, por sua vez, continua sem vencer, com duas derrotas e dois empates.

Na próxima rodada, o elenco comandado por Abel Ferreira vai encarar o América-MG, no domingo (20), no Allianz Parque.

JUVENTUDE

Marcelo Carné; Michel Macedo, Vitor Mendes, Rafael Forster e Alyson (William Matheus); Elton, Guilherme Castilho e Chico (Paulinho Boia); Capixaba (Fernando Pacheco), Wescley (Bruninho) e Marcos Vinicios (Matheus Peixoto) T.: Marquinhos Santos

PALMEIRAS

Jailson; Mayke, Luan (Zé Rafael), Renan e Victor Luis; Felipe Melo, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Gabriel Menino (Mayke), Deyverson e Willian (Breno Lopes) T.: Abel Ferreira

Estádio: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)

Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos e Elicarlos Franco de Oliveira (BA)

VAR: Rodrigo D’alonso Ferreira (SC)

Cartões amarelos: Marcos Rocha, Gabriel Menino e Breno Lopes (PAL)

Gols: William Matheus (contra, PAL), aos 8′, Deyverson (PAL), aos 17′, e Breno Lopes (PAL), aos 42’/2ºT