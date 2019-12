Palmeiras oficializa contratação de treinador para a temporada de 2020

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O Palmeiras anunciou na tarde deste domingo (15) a contratação do técnico Vanderlei Luxemburgo para a temporada de 2020. O contrato será de dois anos, e Luxemburgo começará os trabalhos nesta semana.

O técnico estava no Tocantins e foi chamado para uma reunião com o presidente do clube, Maurício Galiotte neste domingo (15), em São Paulo, um dia depois de o clube desistir do argentino Jorge Sampaoli.

Em 2019, Luxemburgo treinou o Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro. A equipe terminou na 12ª colocação do torneio.

Essa será a quinta passagem dele pelo clube alviverde. Ele comandou o time em 1993 e 1994, em 1996, 2002 e em 2008 e 2009. No total, ele fez 369 partidas pelo Palmeiras e obteve 221 vitórias, 81 empates e 67 derrotas.

​No Palmeiras, conquistou quatro Campeonatos Paulistas (1993, 1994, 1996 e 2008) e os Campeonatos Brasileiro de 1993 e 1994.

O time alviverde procurava por um treinador desde a demissão de Mano Menezes, no dia 1º deste mês. Sampaoli era o nome preferido, porém, ele pediu salários considerados altos pelos dirigentes do clube.

O custo total com a comissão técnica seria de R$ 2 milhões mensais. Galiotte fez uma contraproposta, que não foi aceita pelo argentino