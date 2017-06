EM CASA

Palmeiras encerra jejum no Brasileirão e bate Fluminense

foto: Lucas Merçon/Fluminense

O Palmeiras encerrou seu jejum de quatro jogos sem gols nem vitórias no Campeonato Brasileiro durante a tarde deste sábado. No Estádio Palestra Itália, com um gol no estilo ‘Cucabol’, o time alviverde ganhou do Fluminense por 3 a 1 e respirou na tabela de classificação.

Trajado com uma calça verde escura, Cuca viu Guerra abrir o placar após jogada iniciada em arremesso lateral. Ainda no primeiro tempo, o artilheiro Henrique Dourado empatou e Keno marcou o segundo do time da casa. Nos acréscimos da etapa complementar, Roger Guedes ampliou em um contra-ataque.

Com sete pontos, o Palmeiras sobe para o oitavo posto e, às 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira, enfrenta o Santos, no Estádio da Vila Belmiro. Já o Fluminense, quinto lugar com 10 pontos, busca a reabilitação diante do Grêmio às 21 horas de quinta, no Maracanã.