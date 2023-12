Palmeiras encara o Flu buscando se aproximar do título; saiba onde assistir

Palmeiras e Fluminense se enfrentam às 16h (de Brasília) deste domingo, no Allianz Parque, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Palmeiras lidera o Brasileirão, com 66 pontos. É o único time a depender apenas de si para conquistar o título neste momento.

Garantido na Conmebol Libertadores de 2024 e de olho no Mundial de Clubes, o Fluminense deve poupar peças para a partida.

Sem grandes pretensões no Brasileirão, mas com o discurso de honrar o campeonato até o fim, porém, o time vem dois empates e três vitórias na competição.

As mudanças no Palmeiras começam pela área técnica, em que Abel Ferreira retorna após cumprir suspensão diante do América-MG pelo terceiro cartão amarelo. Na beira do campo, acompanhado do auxiliar João Martins, que também cumpriu suspensão, e de Vitor Castanheira, que comandou o time no último jogo.

Na escalação, o zagueiro Gustavo Gómez e o lateral-direito Mayke voltam de suspensão, recompondo a linha defensiva alviverde, com a possibilidade de retomar o esquema de três zagueiros.

O Palmeiras ainda pode ter o retorno do zagueiro Luan, que estava machucado e participou de toda a atividade com o elenco nos últimos treinos.

O Flu vai poupar algumas peças por conta do gramado sintético do Allianz Parque pensando no Mundial de Clubes.

Nomes como Marcelo, Ganso, Cano, Arias, Nino e Felipe Melo serão poupados, e o time deve ter uma escalação bem diferente para o jogo. Guga, suspenso, e Samuel Xavier, lesionado, também estão fora.

Ficha Técnica

Palmeiras

Weverton; Gustavo Gómez, Luan e Murilo; Mayke, Zé Rafael, Richard Rios, Raphael Veiga e Piquerez; Endrick e Breno Lopes.Técnico: Abel Ferreira

Fluminense

Fábio; Yony González (Justen), David Braz, Thiago Santos, Diogo Barbosa; André, Martinelli, Lima, Daniel; Keno e John Kennedy.

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (SC) e Alex dos Santos (SC)

Árbitro de Vídeo: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (VAR) (RN)

Onde assistir: Globo e Premiere

* Com Ge