Palmeiras com uma mão e meia na taça e trio na luta contra Z4; veja penúltima rodada

A corrida pelo título clareou após a 36ª rodada do Brasileirão, com o Palmeiras abrindo vantagem. Na parte de baixo, no entanto, a briga contra a última vaga do rebaixamento segue quente entre três candidatos.

Os números são do Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

Chances de título

Palmeiras: 85,7% (eram de 55,3% no início da rodada)

Atlético-MG: 6% (eram de 3,7%)

Botafogo: 3,6% (eram de 18,5%)

Flamengo: 2,6% (eram de 19,1%)

Grêmio: 2,1% (eram de 1,7%)

Bragantino: 0% (era de 1,7%)

Destaques positivos: Palmeiras e Atlético-MG. O Alviverde ganhou 30 pontos percentuais com os resultados da rodada e está com uma mão e meia na taça. Já o Galo venceu o confronto direto contra o Flamengo e se colocou na perseguição ao líder.

Destaques negativos: Flamengo e Botafogo. A derrota por 3 a 0 em pleno Maracanã pode ter custado ao Rubro-Negro o sonho do título, enquanto o Alvinegro carioca também se complicou ao levar o empate do Coritiba no último lance.

Risco de rebaixamento

América-MG: 100% (era de 100%)

Coritiba: 100% (era de 100%)

Goiás: 100% (era de 99,8%)

Bahia: 49,8% (era de 38,5%)

Vasco: 32,6% (era de 30,1%)

Santos: 16,5% (era de 12,7%)

Cruzeiro: 1,1% (era de 6,9%)

Corinthians: 0,01% (era de 9%)

Fortaleza: 0% (era de 2,6%)

Inter: 0% (era de 0,4%)

Destaque positivo: Cruzeiro e Corinthians. O empate da Raposa e a vitória do Corinthians praticamente acabaram com o risco de ambos terminarem no Z4. Além disso, Fortaleza e Inter também conquistaram três pontos e se livraram matematicamente da possibilidade de cair.

Destaques negativos: Goiás, Bahia, Vasco e Santos. O Esmeraldino confirmou seu descenso com a derrota para o Grêmio. Já Bahia, Vasco e Santos perderam na rodada e aumentaram o risco do rebaixamento, com a equipe comandada por Rogério Ceni em situação mais delicada.

Os jogos da 37ª rodada

Hioje

Corinthians x Inter

Atlético-MG x São Paulo

Amanhã

Flamengo x Cuiabá

Palmeiras x Fluminense

Botafogo x Cruzeiro

Bragantino x Coritiba

Grêmio x Vasco

Athetico-PR e Santos

Fortaleza x Goiás

América-MG e Bahia

