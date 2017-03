LIBERTADORES

Palmeiras bate rival boliviano e Fla perde para Universidad

Fotos: Cesar Greco/Ag Palmeiras/Divulgação

Os 38.419 torcedores que foram ao Estádio Palestra Itália na noite desta quarta-feira sofreram mais do esperavam. Em seu primeiro jogo como mandante na Copa Libertadores, o time alviverde teve trabalho para ganhar por 1 a 0 do Jorge Wilstermann, da Bolívia.

Com quatro pontos ganhos, o Palmeiras assume a primeira colocação do Grupo 5 e, para mantê-la, precisa torcer contra o Atlético Tucumán, rival do Peñarol nesta quinta-feira, em Montevidéu. Já o Jorge Wilstermann, com três pontos, figura na vice-liderança da chave.

Na terceira rodada da Copa Libertadores, às 21h45 (de Brasília) do dia 12 de abril, o Palmeiras enfrenta o Peñarol, novamente no Estádio Palestra Itália. Pelo Campeonato Paulista, às 18h30 deste domingo, o time alviverde encara o Santos, na Vila Belmiro.

Já o Flamengo lutou muito, mas acabou batido pela Universidad Católica por 1 a 0, em partida disputada na noite desta quarta-feira, no estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago. O resultado fez a equipe rubro-negra cair para a terceira colocação no Grupo 4 com três pontos, enquanto a Universidad assumiu a liderança com quatro.

O único gol do duelo foi marcado pelo veterano Santiago Silva, ex-Corinthians, no segundo tempo. O revés representou a primeira derrota sofrida pelo Flamengo em jogos oficiais em 2017.

O Rubro-Negro foi melhor durante a maior parte do jogo e chegou a acertar, por duas vezes, a trave do goleiro rival, mas não teve competência para transformar em gol as chances que apareceram. O time chileno fez uma boa marcação e teve a felicidade de marcar seu gol em desatenção da zaga rubro-negra.

Na próxima rodada, o Flamengo vai receber o Atlético-PR no Maracanã, buscando voltar a vencer na Libertadores. A Universidad Católica, por sua vez, vai encarar o San Lorenzo, novamente em casa.