Palmeiras bate o Bahia e mantém sonho de título do Brasileiro

O Palmeiras venceu o Bahia por 1 a 0 neste sábado (28), no Allianz Parque, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol foi marcado pelo “novo” Raphael Veiga, ainda no primeiro tempo.

O Palmeiras fez o suficiente para vencer. O time de Abel Ferreira não foi brilhante, mas sofreu pouco na defesa, controlou o jogo e poderia ter feito mais gols.

O gol decisivo foi de Raphael Veiga em nova função. O meia atuou como uma espécie de falso 9, centralizado e mais perto do gol, com Endrick pela direita e Breno Lopes pela esquerda.

A vitória coloca o Palmeiras no segundo lugar, com 53 pontos, a seis do Botafogo, que receberá o Cuiabá neste domingo. O Red Bull Bragantino, com 52, teve o duelo com o Flamengo adiado para 23 de novembro. O Bahia fica no 15º lugar, com 34 pontos, e pode perder posições e se complicar mais na luta contra o rebaixamento.

O Palmeiras voltará a campo para enfrentar justamente o líder Botafogo na quarta-feira, no Nilton Santos, em um duelo que pode fazer o Verdão se tornar candidato real ao título. O Bahia receberá o Fluminense, terça, na Fonte Nova.

O JOGO

O cenário do jogo foi claro desde o minuto inicial: o Palmeiras com a bola e o Bahia com marcação forte e buscando o contra-ataque.

O Verdão teve alguns movimentações interessantes, mas também apresentou dificuldade para criar chances claras. O zagueiro Gustavo Gómez apareceu várias vezes no ataque e Raphael Veiga atuou como falso 9, muitas vezes mais perto do gol que Breno Lopes e Endrick.

Foi com Veiga, inclusive, que o Palmeiras destravou o placar. Endrick recebeu lançamento na área e caiu, mas a arbitragem deu vantagem e Veiga, atento, dominou e bateu no contrapé do goleiro Marcos Felipe.

CONTROLE ALVIVERDE

Atrás no placar, o Bahia adotou postura mais ofensiva na etapa final, mas pouco assustou Weverton. O Palmeiras, com mais espaço em campo, teve mais facilidade para criar.

Rogério Ceni desmontou a linha de três zagueiros do Bahia, enquanto Abel tirou Raphael Veiga e Endrick para colocar Luis Guilherme e Artur, mantendo a equipe sem um centroavante de origem e com mais mobilidade na frente.

Nos minutos finais, mesmo com a vantagem no placar, o Palmeiras foi quem ficou mais perto do segundo gol. Breno Lopes e Artur tiveram oportunidades claras e pararam em Marcos Felipe. Acevedo ainda foi expulso no Bahia.

No fim das contas, 1 a 0 sem muito brilho, mas importante para o Verdão que ainda sonha com mais um título brasileiro.

LANCES IMPORTANTES

1 a 0. Aos 37 minutos do primeiro tempo, Endrick recebeu na área e caiu batendo pênalti, mas o lance seguiu e Raphael Veiga aproveitou para bater colocado, com categoria.

Quase. No minuto 28 do segundo tempo, Murilo deixou Breno Lopes cara a cara com Marcos Felipe, mas o atacante bateu em cima do goleiro.

Quase de novo. Aos 38, Rony cruzou e Artur bateu da marca do pênalti antes de Marcos Felipe fazer outra grande defesa. No rebote, Marcos Rocha isolou.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1 x 0 BAHIA

PALMEIRAS

Weverton, Murilo, Luan e Gómez; Mayke (Marcos Rocha), Fabinho (Jailson), Richard Rios, Raphael Veiga (Artur) e Piquerez; Breno Lopes (Rony) e Endrick (Luis Guilherme). T.: Abel Ferreira

BAHIA

Marcos Felipe, Gabriel Xavier, Kanu e Raul Gustavo (Diego Rosa); Cicinho, Acevedo, Rezende e Matheus Bahia (Lucas Mugni); Luciano Juba, Ademir (Biel) Vinicius Mingotti (Everaldo). T.: Rogério Ceni

Estádio: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Juiz: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa-RJ) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE)

VAR: Wagner Reway (Fifa-PB)

Cartões amarelos: Fabinho (Palmeiras) e Kanu, Acevedo e Everaldo (Bahia)

Cartão vermelho: Acevedo (Bahia)

Gol: Raphael Veiga, aos 37min do primeiro tempo

* SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)