Octávio marca e Perilima faz história diante do Treze

Capitaneada por Marcelinho Paraíba, a Desportiva Perilima fez história na tarde deste domingo (03).

A Águia bateu o Treze por 1 a 0 no Amigão e conquistou a primeira vitória no Campeonato Paraibano 2019.

O duelo teve validade pela quarta rodada do estadual.

Ao longo da história, em 15 confrontos, a Perilima nunca havia vencido o Alvinegro do bairro de São José.

O gol da Águia foi anotado por Octávio, aos 30 minutos do segundo tempo.

Agora o time do mexicano Ricardo Campos chega aos quatro pontos, se mantém na terceira colocação do Grupo B e encosta no Campinense, líder provisório da chave, com sete pontos.

Já o Galo, estacionado nos seis pontos, perdeu também a vice-liderança do Grupo A, agora nas mãos do Sousa, que bateu o CSP, em João Pessoa.

No próximo domingo tem Clássico dos Maiorais no Amigão, com Treze e Campinense pressionados por derrotas na quarta rodada do Paraibano 2019.