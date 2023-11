Novo técnico do Campinense quer cautela na formação do elenco

O Campinense anunciou nesta sexta-feira, de forma oficial, o técnico Francisco Diá para o comando do clube na temporada 2024.

Em entrevista coletiva realizada no Estádio Renatão, o técnico falou sobre a montagem do elenco rubro-negro para o ano que vem e afirmou que o clube deve adotar uma medida cautelosa, dada a sua atual realidade financeira.

O Campinense disputará apenas o Campeonato Paraibano em 2024. Muito por isso a questão financeira certamente será um desafio a mais na montagem do elenco para a próxima temporada.

De acordo com Francisco Diá, em sua primeira fala neste retorno ao Alto da Bela Vista, cautela deve ser a palavra de ordem neste momento no que tange à formatação do time para o ano que vem.

“O pensamento da diretoria, de todos que fazem a nossa comissão aqui, é ir forte em busca de montar uma equipe forte e competitiva dentro daquilo que o Campinense pode pagar. Isso é muito importante. Teremos dificuldade, claro. Não é culpando nenhum diretor passado, mas o Campinense fazia tempo que não ficava sem calendário. E o calendário é muito importante”, pontuou.

De acordo com o presidente do Campinense, Lênin Correia, a Raposa tem, a preço de hoje, 12 atletas pré-contratados. A expectativa, de acordo com o chefe da diretoria executiva raposeira, a pré-temporada rubro-negra deve ter início no próximo dia 7 de dezembro, no Renatão.

* Com informações do Gepb