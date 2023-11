Nova diretoria e técnico do Campinense trabalham na montagem do elenco

Passado o clima de incerteza no Campinense, o clube já tem presidente empossado e técnico contratado. No entanto, de acordo com o novo mandatário, Lênin Correia, e com o treinador, Francisco Diá, o entrave político na Raposa custou 14 jogadores para a temporada 2024 do Rubro-Negro.

Na sua primeira fala como técnico do Campinense, Francisco Diá foi enfático ao falar nas perdas que o clube teve. De acordo com o novo treinador, a demora na oficialização da posse de Lênin Correia impediu que os jogadores firmassem um acordo com o clube, já que não era possível assinar um pré-contrato sem a devida condução ao cargo de presidente.

“Nesse imbróglio, nós perdemos nada menos que 14 jogadores. Você só segura jogador fazendo pré-contrato, e o presidente não podia assinar”, disse Francisco Diá.

À reportagem do ge, o presidente do Campinense, Lênin Correia, afirmou que o impasse na sua posse atrapalhou uma organização de 60 dias que estava sendo feito desde a campanha. Ainda de acordo com o mandatário, alguns dos jogadores perdidos pelo Campinense firmaram contrato com correntes diretos da Raposa na disputa do Campeonato Paraibano de 2024, a exemplo de Botafogo-PB, Serra Branca e Treze.

“Nós tínhamos 14 jogadores na agulha, isso com o planejamento que nós traçamos 60 dias atrás. Então, com todo esse imbróglio, essa incerteza, a gente acabou perdendo esses caras. Inclusive, perdemos para clubes da nossa região: Botafogo-PB, Treze, Serra Branca”, afirmou Lênin Correia.

Até o momento, o Campinense não anunciou o nome de nenhum jogador para a próxima temporada. A tendência é que todos os jogadores que serão anunciados pela Raposa tenham um contrato curto, já que o clube terá apenas a disputa do Paraibano no calendário de 2024.

* Com gepb