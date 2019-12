Nos pênaltis, Treze bate Campinense e fica com Taça Lourdes Ramalho

Em jogo marcado por muita confusão no final e 12 cobranças de penalidades, o Treze levou a melhor sobre o Campinense no Clássico Amigos da FAP, nesta terça-feira (17), e conquistou a Taça Lourdes Ramalho.

O Clássico dos Maiorais realizado no Amigão marcou o primeiro amistoso oficial das duas equipes na pré-temporada para 2020.

No tempo normal, apesar do desentrosamento flagrante, a rivalidade fez com que os dois times fizessem um 0 a 0 bem movimentado, com chances claras de gols desperdiçadas por alvinegros e rubro-negros.

Nas cobranças de pênaltis, já que o duelo valia taça, muita confusão. O técnico Celso Teixeira e o zagueiro Breno Calixto acabaram expulsos, a Polícia Militar precisou entrar ao gramado para acalmar os ânimos, e a decisão por penalidades ficou por volta de dez minutos parada.

No retorno, o veterano Fábio Júnior, que retorna ao futebol profissional depois de sete anos, mandou para fora a sexta cobrança da Raposa, e Nilson Júnior converteu a cobrança que deu a vitória por 6 a 5 para os alvinegros.

O Campinense, de Oliveira Canindé, começou o duelo escalado com Adilson Júnior, Igor, Alex Maranhão, Uesles, Matheus Camargo; Pêu, Robertinho, Mattheus Silva, Romário Backer; Caique e Rhuan.

Por sua vez, o Treze começou com Jeferson, Gustavo, Nilson Júnior, Breno Calixto, Gilmar; Roberth, Patrick Mota, Dedé; Jeferson Caxito, Mirandinha e Frontini.