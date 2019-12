Nos jogo dos rebaixados, Chape vence bem o CSA em casa

Da redação com Folhapress. Publicado em 4 de dezembro de 2019 às 23:38.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – A Chapecoense presenteou seu torcedor nesta quarta-feira (4) com uma convincente vitória sobre o CSA, por 3 a 0, na despedida da Arena Condá na Série A do Campeonato Brasileiro. O resultado ainda confirmou a queda do time alagoano para a segunda divisão.

Já rebaixada desde a última semana, a Chape chegou aos 31 pontos e segue na penúltima posição. O CSA, por sua vez, esgotou as possibilidades de permanecer na elite ao permanecer com 32 pontos, em 18º -o Ceará, primeiro time fora do Z-4, tem 38.

A Chape começou a construir a vitória logo no primeiro minuto de partida, com o gol de Gustavo Campanharo. Os três pontos foram assegurados já na segunda etapa. Aos 13min, Arthur Gomes ampliou. Já aos 33min, Maurício Ramos aproveitou cruzamento para definir o resultado.

Os dois times se despedem do Brasileiro no fim de semana. No domingo (8), às 16h, a Chapecoense vai encarar o Vasco em São Januário, enquanto o CSA receberá o São Paulo.

CHAPECOENSE

João Ricardo; Eduardo, Amaral, Mauricio Ramos e Caíque Sá; Márcio Araújo, Gustavo Campanharo (Diego Torres), Tharlis, Vini Locatelli (Ronei); Renato e Dalberto (Arthur Gomes). T.: Marquinhos Santos

CSA

Jordi; Dawhan, Lucas Dias, Luciano Castán e Rafinha; João Vitor, Nilton, Jean Cléber e Jonatan Gómez (Matheus Prado); Bustamante (Bruno Alves) e Ricardo Bueno. T.: Jacozinho

Estádio: Arena Condá, em Chapecó (SC)

Árbitro: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ)

Cartões amarelos: Gustavo Campanharo (CHA); João Vitor (2) e Jean Cléber (CSA)

Cartão vermelho: João Vitor (CSA)

Gols: Gustavo Campanharo (CHA), ao 1min do 1º tempo; Arthur Gomes (CHA), aos 13min, e Maurício Ramos (CHA), aos 33min do 2º tempo