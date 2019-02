No sufoco, Corinthians empata com Ferroviário e avança na Copa do Brasil

O Corinthians mais uma vez jogou mal e foi por vezes dominado pelo Ferroviário. A sorte (e competência) do Alvinegro foi ter em seu quadro o centroavante Gustagol, autor dos dois gols dos paulistas na partida, ambas as vezes tirando a vantagem dos cearenses.

O placar final foi 2 a 2, com gols de Edson Cariús para o Ferrão, em partida disputada na cidade de Londrina, com mando vendido pelo clube de Fortaleza, na noite desta quinta-feira.

A igualdade deu a vaga ao Timão devido ao regulamento da primeira fase da Copa do Brasil, que dá ao time visitante, mais bem ranqueado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a vantagem de empatar para seguir ao duelo seguinte.

O clube do Parque São Jorge agora espera o vencedor do duelo entre Avenida-RS e Guarani, marcado para a quarta-feira da semana que vem, dia 13 de fevereiro, em Santa Cruz do Sul. Os paulistas têm a vantagem do empate. Não há data marcada para o embate.