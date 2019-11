No sufoco, Bahia empata no fim do jogo dentro de casa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – O Bahia arrancou um empate em 1 a 1 com a Chapecoense nesta quarta-feira (6), em duelo na Arena Fonte Nova, válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O gol da igualdade foi marcado pelo meia Marco Antônio nos minutos finais. O atacante Henrique Almeida havia aberto o placar ainda no primeiro tempo.

Apesar do gol salvador, o Bahia segue incomodado com jejum que agora é de cinco jogos sem vencer, com três derrotas e dois empates. Com o resultado em casa, a equipe de Roger Machado fica na nona colocação, com 43 pontos, a cinco do Corinthians, o primeiro time no G-6, que dá vaga na Libertadores.

Já a Chapecoense chega à marca de 22 pontos. A oito rodadas do fim do Brasileirão, o time está no 19º lugar, a 11 do Ceará, o primeiro fora da zona de rebaixamento e que entra em campo nesta quinta (7) contra o Internacional, no Castelão.

O time tricolor volta a campo no próximo domingo (10) para enfrentar o líder Flamengo. O jogo será no Maracanã, a partir das 18h. No mesmo dia, às 19h, a Chapecoense recebe o Grêmio.

BAHIA

Douglas; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Moisés; Gregore, Flávio (Guerra) e Marco Antônio; Élber (Gilberto), Artur e Fernandão (Arthur Caíke). T.: Roger Machado

CHAPECOENSE

João Ricardo; Renato, Rafael Pereira (Hiago), Douglas e Bruno Pacheco; Márcio Araújo, Amaral, Vini Locatelli (Augusto); Roberto, Henrique Almeida (Dalberto) e Everaldo. T.: Marquinhos Santos

Estádio: Fonte Nova, em Salvador (BA)

Público e renda: 16.836; R$ 175.076,50

Juiz: Vinicius Furlan (SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Daniel Luis Marques (SP)

VAR: Marielson Alves Silva (BA)

Cartões amarelos: Arthur Caíke (BAH); Douglas e Renato (CHA)

Gols: Henrique Almeida (BAH), aos 13min do 1º tempo; Marco Antônio (BAH), aos 39min do 2º tempo