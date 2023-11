NBB: Basquete Unifacisa perde para o Fortaleza em clássico nordestino

Basquete Unifacisa e Fortaleza se encontraram na manhã deste domingo, no Centro de Formação Olímpica na capital cearense, para disputar o primeiro clássico nordestino da temporada 23/24 do NBB Caixa. As equipes fizeram um jogo bastante equilibrado, alternando bons momentos durante a partida. O primeiro tempo terminou empatado, mas na volta do vestiário os donos da casa conseguiram ser mais eficientes no ataque e venceram a partida pelo placar de 77 a 65.

Os destaques da partida ficaram por conta de David Nesbitt, cestinha da Unifacisa com 15 pontos, 9 rebotes e 18 de eficiência. Rafael Rachel, com 14 pontos e 6 rebotes. Trevor Gaskins, com 14 pontos, 2 rebotes e 2 assistências. Facundo Corvalan, com 9 pontos, 5 rebotes e 1 assistência. Seguidos por Matias Solanas, com 6 pontos e 3 rebotes, e Vithinho com 5 pontos, 2 rebotes e 1 assistência.

A Unifacisa agora volta para Campina Grande e terá um período de cerca de 10 dias para se recuperar. O time paraibano entra em quadra novamente no dia 23 de novembro, quando recebe o Pinheiros, às 19h30, na Arena Unifacisa. A partida terá transmissão ao vivo pela Rede Ita e Youtube.

O Jogo

1º Quarto – Unifacisa 21 x 17 Fortaleza

A Unifacisa abriu o placar já na primeira ação ofensiva da partida com uma jogada bem desenhada entre a dupla de argentinos, Matias Solanas e Facundo Corvalán, que trocaram passes na zona morta até encontrarem um bom arremesso com Corvalán, para os 3 primeiros pontos da partida. Na sequência, o time de Campina conseguiu emendar boas defesas, forçando erros dos donos da casa, aproveitando a oportunidade para abrir 6 pontos. O Fortaleza não deixou a Unifacisa crescer e passou a explorar as jogadas em transição para transpor a boa defesa paraibana, a estratégia deu certo e o time cearense empatou a partida. A dinâmica do período seguiu dessa forma, com as equipes alternando em bons momentos durante o quarto, com a Unifacisa abrindo vantagem e o Fortaleza correndo atrás do placar. O grande diferencial do período ficou por conta dos arremessos do perímetro, onde o time paraibano teve um ótimo aproveitamento, 66%, contra os 20% do adversário, o suficiente para manter a Unifacisa na liderança.

2º Quarto – Unifacisa 10 x 14 Fortaleza

As defesas apertaram a marcação no início do segundo período, dificultando bastante as vida dos ataques, tanto que a primeira pontuação do segundo quarto saiu apenas com dois minutos e meio de jogo corrido, com uma bela infiltração de Facundo Corvalan, se livrando de uma marcação dupla e anotando 2 pontos para a Unifacisa. A resposta cearense veio na mesma moeda com o armador americano McClanahan, virando o momento do jogo para o lado do Fortaleza, que anotaram mais uma corrida de 6 pontos, igualando novamente o placar. Na sequência do período as defesas voltaram a ser protagonistas, os ataques não foram tão eficientes nas escolhas dos arremessos e o aproveitamento ofensivo acabou caindo. A Unifacisa foi ligeiramente melhor durante o período, mas acabou tendo uma sequência ruim nos segundos finais que acabou permitindo a reaproximação do Fortaleza antes do intervalo.

3º Quarto – Unifacisa 17 x 25 Fortaleza

O Fortaleza voltou mais ligado do intervalo, McClanahan e Orresta conduziram bem o ataque cearense, que trabalhou nos espaços dentro do garrafão paraibano para um aproveitamento de 74% nos arremessos de quadra, assumindo a liderança no placar pela primeira vez na partida. Já a Unifacisa iniciou o terceiro período um pouco desatenta, desperdiçando alguns ataques e dando algumas bolas de graças nas mãos do Fortaleza. O time de Campina conseguiu se manter no jogo graças ao bom aproveitamento na linha de 3 pontos, com Rafael Rachel convertendo duas vezes e Solanas uma, mas não o suficiente para retomar a liderança.

4º Quarto – Unifacisa 17 x 21 Fortaleza

A Unifacisa entrou no período final determinada a buscar a virada. As jogadas ofensivas passaram por Nesbitt, que foi uma forte presença no garrafão adversário, chamando a marcação e algumas faltas, anotando 5 de uma corrida de 7 pontos do time paraibano, trazendo a diferença para apenas uma posse de bola. Na defesa o time de Campina também fez um bom trabalho, forçando os erros necessários do Fortaleza que estagnou na pontuação durante alguns minutos, mas no ataque a equipe não soube aproveitar as oportunidades e o Fortaleza voltou a retomar o controle da partida para vencer o jogo.

“Sequência dura de jogos para nós, três partidas fora de casa somado as três lesões que temos no elenco acabaram limitando um pouco do nosso potencial, mas isso são coisas do esporte, sabemos que não podemos nos apegar a isso, vamos trabalhar muito e melhorar no que estamos pecando para reverter esse cenário. Agora teremos um bom período para recuperação e dois jogos na Arena onde sabemos que a torcida vai estar presente para nos apoiar e nos mandar boas energias para quebrar essa sequência de derrotas”, comentou o ala da Unifacisa, Rafael Rachel.