NBA Basketball School inicia aulas neste sábado na Unifacisa

Programa que segue a metodologia da liga americana de basquete, a NBA Basketball School inicia oficialmente as aulas na Unifacisa neste sábado (9), a partir das 9 horas.

Supervisionada pelo treinador Eduardo Schafer e seus auxiliares técnicos K.J. Smith e Herbert Schafer, a NBA Basketball School tem como objetivo desenvolver a modalidade entre crianças e jovens de 6 a 18 anos.

Contando com uma metodologia completa, que inclui o desenvolvimento de habilidades, valores, diversão e bem-estar, a NBA Basketball School é uma das plataformas de atuação global da liga americana e já utilizada em outros três países (Grécia, Índia e Turquia). Os treinos acontecerão às terças e aos sábados, divididos em três turmas (6 a 9, 10 a 13 e 14 a 18 anos).

No último fim de semana em São Paulo, a NBA promoveu uma capacitação para instrutores das 20 instituições chanceladas pelo programa. Representando a Unifacisa, os auxiliares K.J. Smith e Herbert Schafer compareceram ao workshop e falaram sobre a experiência.

“Foi tudo muito produtivo, pois aprendemos algumas metodologias que podem ser utilizadas tanto na NBA Basketball School mas também no time profissional. Estamos ansiosos para ver a quadra repleta de crianças e adolescentes com muita vontade aprender mais sobre o basquete”, pontuou Herbert.

Já o americano K.J. Smith destacou a troca de experiências durante o programa de capacitação. “Foram mais de 100 treinadores em um dia muito produtivo, isso aumenta ainda mais a expectativa para o início do programa. Nosso objetivo é fazer com que as crianças e jovens aproveitem ao máximo a experiência”.

As matrículas para a NBA Basketball School estão sendo realizadas na academia Unifit, localizada no campus Itararé da Unifacisa. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (83) 2101-8111.