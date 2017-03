NA ARENA PERNAMBUCO

Náutico vence Santa Cruz e ainda sonha com vaga nas quartas do Nordestão

foto: Santa Cruz/Divulgação

O Náutico segue vivo em busca de uma vaga nas quartas de final da Copa do Nordeste. Neste domingo, o Timbu recebeu o Santa Cruz, na Arena Pernambuco, em jogo válido pelo Grupo A, e conseguiu se manter com chances de classificação no torneio ao vencer o clássico pelo placar de 1 a 0, com gol de Nirley.

Com o resultado, o Náutico, que é o terceiro colocado do Grupo A, chegou aos sete pontos e se manteve com chances de classificação como uma das melhores campanhas entre os segundos colocados. A luta pela vaga será justamente com o Santa Cruz, que ocupa atualmente a segunda posição, com dez pontos, e necessita apenas de um empate para carimbar a classificação na rodada decisiva da chave e eliminar o rival.

Na última e decisiva rodada do Grupo A, que será realizada no dia 22 de março, uma quarta-feira, às 21h45(de Brasília), o Náutico irá visitar o Uniclinic, no Estádio Presidente Vargas. Já o Santa Cruz recebe o Campinense, no Arruda.

Bahia goleia o Moto Club

Em jogo válido pelo Grupo B da Copa do Nordeste, o Bahia visitou o Moto Club, no Estádio Castelão, e não teve problemas para garantir sua classificação para a próxima fase do torneio. Definindo o placar ainda no primeiro tempo, o Tricolor Baiano venceu por 4 a 0 e carimbou passagem para a próxima fase.

Os grandes nomes da vitória do Bahia foram Hernane e Régis, que marcaram dois gols cada. O atacante foi o autor do primeiro e do terceiro tento, aos 26 e 43 minutos do primeiro tempo. Já o meia marcou o segundo e o quarto gol, aos 33 da etapa inicial, e aos 35 do segundo tempo.

Com o resultado, o Bahia chegou aos 11 pontos e garantiu a melhor campanha do Grupo B, já que não pode mais ser ultrapassado pelo Fortaleza, segundo colocado com sete. O Moto Club é o lanterna, com apenas dois pontos.

Ambas as equipes apenas cumprem tabela na última rodada, no dia 22 de março, às 21h45(de Brasília). O Moto Club visita o Altos-PI, no estádio Lindolfo Monteiro. Já o Bahia recebe o Fortaleza, na Fonte Nova.