RODADA

Náutico perde e Santa Cruz goleia pelo Pernambucano

Jogando fora de casa, o Náutico desperdiçou a chance de assumir a liderança do hexagonal do título no Campeonato Pernambucano após perder para o líder Salgueiro por 2 a 0, em jogo válido pela sétima rodada, neste sábado. Com o resultado, o Timbu caiu para a terceira colocação e permaneceu com 11 pontos. Já os mandantes foram a 16 pontos e dispararam na liderança.

A partida começou muito quente e o Salgueiro mostrou superioridade, quase abrindo o placar no primeiro minuto do jogo, contudo o goleiro Tiago Cardoso foi bem e defendeu a cabeçada de Valdeir. O jogo continuou com os mandantes melhores e, aos 20 minutos, em contra-ataque muito rápido, Valdeir conseguiu deixar Toty cara a cara com o goleiro, mas a finalização foi para fora.

O Timbu teve a sua primeira grande chance aos 41 minutos. Um minuto após os visitantes desperdiçarem uma boa oportunidade de abrir o placar, o Salgueiro fez o seu gol. Toty foi à linha de fundo e cruzou na medida para William Lira cabecear para o fundo do gol.

foto: divulgação

Depois de um primeiro tempo ruim, o Náutico voltou com outra cara para a segunda etapa e se mostrou um time mais organizado. Em uma das boas chances, aos 21 minutos, Alisson bateu a falta de muito longe e carimbou a trave.

Após tomar um susto, o Salgueiro voltou a dar as caras e quase ampliou o placar no que seria um golaço. Valdeir recebeu a bola em ótima condição e encobriu o goleiro. O zagueiro Ewerton Páscoa salvou em cima da linha e mandou a bola para longe.

Os mandantes fizeram o seu segundo gol aos 37 minutos. Moreilândia fez um belo lançamento para Levi, que encobriu o goleiro e saiu o abraço. A partida estava 2 a 0 para o Salgueiro.

Santa Cruz

Jogando em casa, o Santa Cruz foi muito bem e goleou o lanterinha Central por 5 a 1, neste sábado, em partida válida pela sétima rodada do hexagonal do título do Campeonato Pernambucano. Com o resultado, o Cobra Coral foi a 12 pontos e assumiu segunda posição. Já o Central continua como último colocado do grupo com três pontos.

A partida mal começou e o placar estava inaugurado. O lateral Tiago Costa cruzou do lado esquerdo, Thomás cabeceou e, no rebote, Everton Santos fez 1 a 0 para o Tricolor do Arruda. Após 14 minutos, o Santa Cruz ampliou a sua vantagem. Em cobrança de escanteio, Halef Pittbull parou no goleiro Dênis e, novamente no rebote, Everton Santos balançou as redes.

Ainda no primeiro tempo, Halef Pitbull fez o terceiro gol do Santinha. Em uma boa jogada de troca de passes, Léo Costa tocou para Léo Santos, que encontrou Vítor dentro da grande área. Este dominou e rolou para Pitbull apenas rolar para o fundo do gol.

O time da casa voltou um pouco mais desligado para a segunda etapa e viu sua vantagem cair para dois gols. Após cobrança de escanteio, Thomás subiu mais alto do que os defensores e mandou a bola no fundo do gol para marcar o único gol do Central na partida.

Aos 19 minutos do segundo tempo, Anderson Salles fez um chute com muita força na cobrança de falta. A bola passou por cima da barreira e entrou no cantinho do gol. A partida estava em 4 a 1 para o Tricolor do Arruda.

No apagar das luzes, os mandantes ampliaram o placar. Tiago Costa recebeu a bola na grande área e finalizou. O goleiro Dênis espalmou e Federico Gino, que entrou no decorrer da partida, ampliou a vantagem marcando o gol no rebote.