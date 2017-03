COPA DO NORDESTE

Náutico massacra Uniclinic, mas acaba eliminado. Confira os classificados

Náutico fez primeiro tempo fulminante nesta quarta-feira, goleou o Uniclinic-CE, fora de casa, por 9 a 0, mas acabou eliminado na primeira fase da Copa do Nordeste. A equipe precisava de um tropeço do rival Santa Cruz, o que não aconteceu. Assim, o time do Arruda, juntamente com o Campinense, avançaram no grupo A.

Na primeira etapa, o Timbu já abriu 6 a 0. Erick e Giva fizeram dois gols cada, com Anselmo e Wesclei, contra, definindo o placar dos primeiros 45 minutos.

No segundo tempo, com o triunfo garantido e dependendo apenas do outro jogo da chave, a equipe de Milton Cruz diminuiu o ritmo. Ainda assim, Giva e Erick fizeram seus terceiros gols, e Anselmo também marcou mais um, definindo o placar final: 8 a 0.

Foto: Divulgação/Sport

A goleada não foi suficiente, porém, porque o Santa Cruz, jogando em casa, venceu o Campinense por 1 a 0. O tento foi marcado pelo zagueiro Anderson Salles, cobrando pênalti. O time de Vinícius Eutrópio, que só precisava de um empate para garantir a vaga, ainda conseguiu a liderança do grupo, com 13 pontos, ultrapassando os próprios paraibanos, que passaram em segundo, com 11. O Náutico ficou com 10.

Bahia e Vitória vencem

Outras equipes de tradição também entraram em campo pela Copa do Nordeste. Já classificados, os rivais Bahia e Vitória venceram seus compromissos. O Tricolor fez 2 a 0 no Fortaleza, enquanto os rubro-negros marcaram 2 a 1 no Sergipe.

Com a vitória, conquistada com gols de Juninho e Edigar Junio, os comandados de Guto Ferreira foram a 14 pontos, conseguindo a melhor campanha da primeira fase da competição. Os cearenses, com o revés, acabaram eliminados.

O time de Argel Fucks, por sua vez, contou com tentos de Kieza e David para vencer fora de casa e garantir a liderança do grupo E. Hiago descontou para os mandantes. O Leão entrou em campo com a mesma pontuação, 10, do Sergipe. Assim, a partida valeu como confronto direto pelo primeiro lugar. Mesmo com a derrota, o Sergipe passou às quartas.

O Sport acabou derrotado pelo Sampaio Corrêa, por 2 a 1. Ainda assim, como a equipe somou 13 pontos nas primeiras cinco rodadas, a derrota não prejudicou o time, que segue para as quartas de final da Copa do Nordeste.

Daniel Barros e Hiltinho abriram 2 a 0 para os maranhenses, que já entraram eliminados. O atacante Rogério ainda diminuiu para a equipe de Daniel Paulista, mas o empate não chegou. Com a vitória, o Sampaio terminou sua campanha com seis pontos.

Os duelos de quartas de final serão decididos por sorteio. Serão dois potes com quatro clubes em cada. O pior entre os cinco líderes de chave se juntará aos três melhores segundos em um dos lados. Os quatro melhores primeiros ficam do outro. As oito equipes classificadas são: Santa Cruz, Campinense, Bahia, Sport, River-PI, Itabaiana, Vitória e Sergipe.

Confira resultados desta quarta-feira na Copa do Nordeste:

Juazeirense 0 x 1 River-PI

Uniclinic-CE 0 x 9 Náutico

Santa Cruz 1 x 0 Campinense

Altos-PI 4 x 3 Moto Club

Bahia 2 x 0 Fortaleza

Sampaio Corrêa 2 x 1 Sport

ABC 2 x 1 CSA

CRB 0 x 0 Itabaiana

Botafogo-PB 0 x 1 América-RN

Sergipe 1 x 2 Vitória