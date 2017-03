NA ARENA PERNAMBUCO

Náutico joga por permanência na Copa do Nordeste contra o Santa

A rodada deste final de semana da Copa do Nordeste é crucial para o Náutico evitar uma eliminação precoce na primeira fase e se manter vivo na competição regional. A tarefa do Timbu, entretanto, é complicada, já que o time terá pela frente um clássico contra o Santa Cruz, neste domingo, às 16 horas (de Brasília), na Arena Pernambuco.

O Náutico é terceiro colocado do Grupo A, com quatro pontos e apenas uma vitória conquistada em quatro rodadas. O Alvirrubro precisa de uma vitória para permanecer com chances de classificação às quartas de final. Caso seja derrotado, será necessário torcer por um tropeço do Campinense diante do Uniclinic, que ainda não pontuou no torneio.

Foto: Divulgação/Náutico

Para o Clássico das Emoções, o técnico Milton Cruz não poderá contar com Maylson, que apresenta um desequilíbrio muscular e não tem condições de jogo. Além dele, desfalcarão o Timbu os volantes Rodrigo Souza e João Ananias. Em seus lugares entrarão Darlan Bispo e o lateral esquerdo Giovanni, que será improvisado.

Desta forma, o treinador deve mandar a campo a mesma formação que venceu o Sport, no último domingo, composta por Tiago Cardoso; David, Tiago Alves, Ewerton Páscoa e Manoel; Darlan, Giovanni, Marco Antônio e Dudu; Erick e Alison. Xerife do Náutico, Tiago Alves espera um duelo difícil contra o Santa Cruz e pede atenção com todos os jogadores rivais, não só com o artilheiro Halef Pitbull.

“A gente sabe da qualidade e do poder ofensivo. Nos enfrentamos em duas ocasiões e os dois jogos foram decididos no detalhe. Demos um empate e, depois, eles venceram, por 1 a 0. Mas, agora, as duas equipes tiveram uma evolução legal. Não temos de ter cuidado só com Halef (Pitbull), porque se nos preocuparmos com um só, outro pode fazer a diferença. Temos de neutralizar o setor ofensivo deles como um todo”, avaliou.

A situação do Santa Cruz na Copa do Nordeste é totalmente diferente. O Tricolor lidera a chave, com dez pontos ganhos, e está próximo da classificação. Um simples empate contra o Náutico coloca o time comandado por Vinícius Eutrópio nas quartas de final da competição. Apesar da melhor condição no torneio regional, o treinador prevê dificuldades no clássico.

“Vai ser um jogo mais difícil e mais equilibrado. Já quebramos o gelo (Santa Cruz e Náutico já se enfrentaram outras duas vezes no ano) e vamos jogar num estádio ótimo. Espero que seja um jogo bom e bem jogado”, declarou.

Para esta partida, Eutrópio adotou o mistério e só vai divulgar a escalação que mandará a campo instantes antes da partida. O técnico testou 16 jogadores no time titular, mas deve começar o jogo com Júlio César; Vítor, Jaime, Anderson Salles (Bruno Silva) e Roberto; Gino, David e Leo Costa; Wiliam Barbio (Thomás), Everton Santos e Halef Pitbull.

Veja os jogos da Copa do Nordeste deste domingo:

16h Campinense x Uniclinic

16h Náutico x Santa Cruz

16h Moto Club x Bahia

19h Vitória x Botafogo-PB

19h América-RN x Sergipe