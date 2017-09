SUFOCO

Nacional de Patos vira sobre São Paulo Crystal e fica perto da elite

Em um jogo disputado, com expulsões e confusão no intervalo, o Nacional de Patos bateu o São Paulo Crystal por 2 a 1, de virada, neste domingo (10), no estádio José Cavalcanti, e larga com vantagem em busca de uma vaga na final da segunda divisão do Campeonato Paraibano 2017.

O resultado também deixa o Naça a um empate do retorno à elite do futebol estadual.

O time visitante abriu o placar aos 31 minutos da etapa inicial, quando o meio-campo do Canário do Sertão falhou e noa recuperação de bola, no primeiro chute a gol dos visitantes, Bruno Paraíba balançou as redes nacionalinas.

Foto: Divulgação / Artur Silva Lira / TV-PB

No segundo tempo, com um homem a mais e muito volume de jogo, o Nacional de Patos abusou de perder gols. Só que aos 29 minutos, Silva arriscou de longe e furou a meta do São Paulo: 1 a 1.

No minuto 41, mais uma vez em chute de fora da área, o Canário conseguiu virar o marcador com Marcílio.

As duas equipes voltam a jogar quarta-feira, em Cruz do Espírito Santo, com o Naça precisando apenas de um empate para se garantir na final e consequentemente no Paraibano 2018.